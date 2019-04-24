(21:25更新)王柏融在24日面對樂天的比賽，重回第三棒、指定打擊，王柏融過去面對樂天打擊狀況並不好，不過今天擊出3支安打猛打賞、進帳2分打點，除此之外火腿打擊火燙，全隊敲出19支安打，最終火腿以15比5本季首次戰勝樂天。

樂天雖然在一開局就先攻下2分，不過火腿面對樂天的先發投手福井優也，立刻在1局下半還以顏色。先是西川遙輝選到保送上壘，接著大田泰示擊出二壘安打送回1分，雖然王柏融敲出內野滾地球遭刺殺，不過中田翔適時安打將比數追成2比2平手。近藤見介獲保送後，渡邊諒左外野二壘安打將比數超前成4比2。

接下來2次打擊機會王柏融都有掌握好，第2局在二壘有人的情況下，王柏融上場打擊，揮成中間方向的穿越內野守備的安打，將壘上跑者送回帶有1分打點。接著第4局又在一、三壘上有跑者的情況下，揮出左外野安打帶有1分打點，幫助火腿將比分擴大到6比2領先樂天。

第5局火腿渡邊諒及西川遙輝皆因觸身球上壘，近況不錯的大田泰示再有二壘安打將壘上跑者通通送回，再取得2分。王柏融第4打席則是擊成飛球遭接殺出局。

雖然樂天在第5、7、8局各攻下1分緊追，不過8局下半火腿隊完全打開，面對樂天後援投手小野郁，王柏融擔任首位打者選到四壞球保送，中田翔擊出滾地球遭刺殺後，近藤健介攻擊第1顆球打成深遠的二壘安打，雖然横尾俊建擊出飛球被接殺形成2人出局，不過接下來渡邉諒安打、中島卓也四壞球形成滿壘，田中賢介穿越一、二壘的安打帶有1分打點，打擊火燙的西川遥輝和大田泰示再各打一支帶有2分打點的安打。

王柏融在第8局第2次上場打擊，第6打席擊成右外野方向安打，中田翔再擊出中外野方向將三壘上的大田送回，第8局火腿狂打11人次攻下7分，最終也以15比5大幅度戰勝樂天。

王柏融本場比賽5打數3安打，猛打賞的表現進帳2分打點，另選到1次四壞球，打擊率上升至2成91。除此之外火腿隊本場比賽打線大爆發，共有19支安打、攻下15分，其中打擊火燙的大田泰示本場6支5，打擊率2成90，而這場比賽也是火腿本季第一次戰勝樂天。

(中時電子報)