金門立委陳玉珍「一女當關」，在立法院力戰綠委之三。（陳玉珍立委辦公室提供）

金門立委陳玉珍「一女當關」，在立法院力戰綠委之四。（陳玉珍立委辦公室提供）

金門立委陳玉珍「一女當關」，在立法院力戰綠委之一。（陳玉珍立委辦公室提供）

立法院今（24）日因中選會主委李進勇人事同意權案，引爆藍、綠數波肢體衝突，金門籍立委陳玉珍奮力對抗民進黨團，疑遭2名女綠委嗆聲：「金門豬、滾回中國去」、「妳不是台灣人」，消息傳出引起鄉親群情激憤，肯定她是「金門女戰神」，力挺她繼續強力監督下去。

立法院內政與司法法制委員會今天再排審中選會主委被提名人李進勇的人事同意權案，國民黨團祭出「人牆戰術」阻擋李進勇及綠委進門。在藍綠都發起甲級動員，藍委堅守門口下，迫使綠委一度爬窗而入，雙方在6時30分許聚集會議室外，發生第1波嚴重推擠，綠營以人數優勢強行進入，並固守主席台。

藍委陳玉珍、柯志恩等人高舉「退回李進勇、守護中選會」、「護航李進勇、民主之恥」等標語，大聲疾呼李進勇的不適任，讓中選會的中立性蕩然無存，「獨立機關變獨裁，中選會變助選會」嚴重傷害了民主的精神。

審查會議開始不久後，藍、綠再爆發一波波的衝突，在激烈推擠吵雜中，陳玉珍聽到2名女立委叫囂：「金門豬、滾回中國去」、「妳不是台灣人」，讓一向以「中華民國金門人」為榮、為傲的陳玉珍十分火大，當即嚴厲回嗆：「我不是台灣人，我是中華民國的福建金門人，中華民國包括了台澎金馬，台灣是地名，不是國家名稱，請你回去讀讀中華民國憲法。」

在一陣圍剿、激烈爭吵聲中，一心要守護金門尊嚴的陳玉珍，最後忍無可忍跳上桌子，以「一女當關」的氣勢對抗段宜康、王定宇、鍾佳濱、尤美女等6、7名綠委的蜂擁圍堵，在推擠拉扯中多處挫、拉傷。

消息傳回金門故鄉，引起鄉親激烈反應，抗議綠委是在「講三小」，更多人肯定陳玉珍是「金門女戰神」，支持她繼續「拚下去就對了！」

至於是哪2名女綠委口出惡言？陳玉珍則表示，當時有很多人圍堵她，還有人出手拉扯她，也有人用身體頂她，場面十分混亂。聽到有人叫喊「金門豬、滾回中國去」、「妳不是台灣人」時，聲音好像來自旁邊2名女綠委，其中正前方那1位長得滿漂亮的，在右手邊的另1位則被人群擋住，只晃眼看到一下下。

陳玉珍強調，她新進入立法院，每天忙著議事問政，只認識幾位平常就知道的同仁，還無暇多注意其他人，不能憑著混亂中模糊記憶，就隨便「點名」是誰講這些話，但可肯定確實有人這樣說。

(中時 )