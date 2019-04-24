《覆活》男主角邱勝翊（王子）。（八大）

《覆活》演員吳岳擎、任容萱、邱勝翊(王子)、姚以緹、黃仲崑 。（八大）

《覆活》演員吳岳擎、任容萱、邱勝翊(王子)、姚以緹、黃仲崑 。（八大）

八大電視最新自製戲劇《覆活》24日舉行卡司發佈記者會，主要演員邱勝翊（王子）、任容萱、黃仲崑、吳岳擎及姚以緹首次公開合體。王子表示，因為新戲飾演保鑣，劇中有不少危險情節動作戲，劇組為求謹慎，拍戲時特別準備保單給他，由於金額非常高，非得本人親簽，他笑說：「拍到一半被叫去旁邊簽，說是危險動作較多。這是我拍戲以來，第一次親簽保單，金額大概有上千萬吧。」他還一度擔心是否還有什麼隱藏版的危險事件。

王子細數拍攝一個月至今，危險戲已經不少，除了每天都有打戲，還包括在挖土機跳上跳下、滑進鐵捲門，而且每天都在跑又有打戲，「回家後看到身上都瘀青啊。」劇本裡還有一場車禍戲還沒拍到。他說，有些非常高難度的戲應該有替身，但目前為止他都還可以承受。

在《覆活》中，王子與任容萱是生命共同體，因為10歲那年，兩人同時發生重大事情，從此兩人命運糾葛在一起。任容萱說，就像戲裡的彼岸花涵義，有花就沒有葉，所以王子多活一天，她的生命就少活一天。兩人戲裡不少對手戲，尤其還有一場火場戲，是王子要去搶救任容萱。由於姊姊Selina之前拍攝爆破戲受過嚴重灼傷，她拍火場戲是否會有陰影？任容萱表示，劇組的武術團隊很專業，而且之前也有拍過高危險戲的經驗，她也會跟家人報平安，家人和她都很相信這團隊，她也不會因此就排斥或不接。任容萱開玩笑說：「想必我的保單金額不高，因為都還沒有親簽。大部份危險戲都是王子，我是被救的那個！」

4年沒拍台灣電視劇的任容萱因飾演律師，因此以帥氣西裝亮相，她表示最近每天睡前跟起床第一件事，都是在想台詞。她和王子因合作《覆活》首次碰面，兩人都很驚訝在演藝圈這麼多年，竟然從未在任何場遇見過，連共同朋友都不多。不過開拍前一個月一起上表演課，開拍至今也一個月密集相處，現在幾乎是每天黏在一起，已經培養出好默契。

王子對任容萱的第一印象是有此距離感，合作後，才發現她私下是個逗趣的人。尤其第一天的表演課，看到任容萱接收老師的指令當場大哭、釋放情緒，讓他嚇了一大跳，「因為她給人一種很ㄍ一ㄣ的感覺，但那天看得出來她敞開心房。」

任容萱則說，合作之前對王子印象就是一個字「帥」，之前華研的人也不斷對她稱讚王子人超好，讓她一直想說這人到底是有多好，直到上表演課那天，看到他貼心為初次見面的姚以緹準備生日蛋糕，後來還記得她講過喜歡吃某個特定牌子的巧克力，三不五時在拍戲期間收到他帶巧克力給她，讓她真的見識到，為什麼週遭朋友一直說王子人很好。王子坦承：「每次要與其他演員合作前，我都會先做GOOGLE一下。」一講完不忘提及吳岳擎24日有新戲上檔，他也轉發請粉絲支持，讓在場媒體驚呼，實在也太用心了。

黃仲崑在《覆活》裡飾演姚以緹的爸爸，要處理二代之間錯綜複雜的糾葛。他笑說，現在愈來愈習慣接觸到的劇本愈來愈看不懂，「感覺是現在的趨勢，像我之前殺青的《腦波小姐》、《極道千金》，我沒有一部戲看得懂的，甚至是與這部戲的製作人合作的上一檔戲《終極一班4》，我也看不懂，結果居然創下30億的點擊率，後來發現，我愈不懂就一定愈好」。

今年61歲的他說，去年在俄羅斯拿到一個影帝獎項，那部戲他也不太知道自己在幹嘛，所以他想跟每個年輕演員分享，「拍戲時救把自己當成一頭豬，導演是個手藝高超的總鋪師，不知道導演要端在觀眾面前是回鍋肉還是紅燒蹄膀，反正把自己當作豬就對了，但要當成上等豬喔！不是非洲豬。這是我的一些心得，所以莫名奇妙拿到影帝」。

他說自己以前是個性低調的人，但拿到影帝獎項後，製作人找他演戲，他都很直接講明「我是影帝」，「有這個頭銜就要擅加利用，這是光環，不用故作低調。如果低調就待在家裡，不用出來幹這行」。而且他近年開始以價制量，這樣反而得到效果，「以前沒日沒夜拍八點檔，反而拍不到好戲，那還不如好好拍一部，會比拍三、五部效果還要好，我是希望往後能留下成績的」。

他笑說目前《覆活》都還沒拍到他的戲份原因，就是因為他的片酬是算天數的、很貴，所以戲要集中拍完，「我就像計程車一樣，一開工就開始跳錶。我這種算法的人在圈內不多，但說不定搞了半天，我是拿最少的。雖然拍片量不多，但每部戲都演得很過癮」。

(中時 )