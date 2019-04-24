2019亞洲羽球錦標賽今天進行單打會內賽首輪賽事，世界排名第5的台灣男單一哥周天成，經過79分鐘苦戰，以23：21、17：21、21：16力克泰國坎塔蓬（Kantaphon Wangcharoen），下一輪要對上前世界球王林丹。

周天成三局比賽都是一開始就陷入落後劣勢，首局從0：4、6：12落後，靠著中間一波連得5分攻勢超前比數，雖然該局尾聲又一次被超車，經過丟士後周天成還是順利拿下一局；第2局周天成更是曾2：11落後多達9分，但他又一次發揮韌性，追到16：16平手，可惜4分之差讓泰國對手拿到一局。

決勝第3局開局周天成被對手連得3分，又一次陷入危機，但在13：16落後3分之際，周天成連得8分，讓坎達蓬到手一半的勝利飛掉，也順利收下雙方對戰3連勝，保持生涯對戰不敗紀錄。

周天成下一輪要對上本月初在馬來西亞公開賽男單奪冠的中國大陸名將林丹，林丹亞錦賽第一輪以21：11、21：17擊敗台灣選手呂家弘，以過去對戰成績來看，周天成1勝7負居下風，預料會是一場硬仗，但還是有機會一搏。

今日出擊的台將，除了周天成男單告捷，男雙盧敬堯/楊博涵、女雙張凈惠/楊景惇也獲勝，可惜男單王子維、女單白馭珀、男雙廖敏竣/蘇敬恆與林上凱/曾敏豪無奈出局。

(中時電子報)