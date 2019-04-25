高雄大學校長王學亮日前應菲律賓姊妹校Bicol University邀請，出席其畢業典禮致詞勉勵畢業生，他以自身求學工作經驗，鼓勵勇敢出走探索世界、服務社會，尤其面對人工智慧（AI）科技浪潮排山倒海而來，許多傳統工作將被取代，但也有更多新興未知職業尚待開發，是挑戰也是機會。

王學亮此趟菲律賓行程共拜會了3所姊妹校大學，以及黎牙實比市（Legazpi）進行學術交流。其中，他出席Bicol畢業典禮，校方特地準備菲國傳統禮服「barong」，並在典禮會場觀禮區架設歡迎看板，彰顯禮遇與重視程度。

王學亮與Bicol畢業生分享赴美求學、工作、落地生根，再回台服務前後近40載的人生故事，轉捩點是同窗好友力邀留美，也從此改變往後際遇命運，印證格言「讀萬卷書行萬里路」。

他也特別提醒畢業生，世界改變速度比想像中更快，第3波AI浪潮已襲捲而來，很快就會介入日常生活，包括結合3D列印技術，民眾可自行生產大部分產品，可能因此衝擊運輸物流業成本，又如將有1000萬輌智能自駕車上路，可能導致汽車保險業消失，在在顯示科技進步正快速改變就業市場。

此外，根據調研機構預測，50％的工作崗位將被AI取代，這是挑戰，也是機會，例如10年前不存在的工作諸如App設計師、Uber ／ Lyft ／ Grab、無人機飛行員，Airbnb（共享經濟）、自駕車改裝等也正蓬勃發展。

(旺報 )