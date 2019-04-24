魚群託夢曾美慧孜接演奪后。(海鵬提供)

大陸女星曾美慧孜以電影《三夫》登香港電影金像獎新科影后，她在片中挑戰海、陸、空各式性愛，尺度之大堪稱華語影史之最，尤以一場海中交歡戲最讓人瞠目結舌，她不僅全裸和男演員在海中「啪啪啪」，把肉體撞擊聲與浪濤聲合而為一，「叫床聲」更使出渾身解數，一舉飆出高八度的海豚音，可謂珠江三角洲外千里可聞。

曾美慧孜在演完這場戲後累到全身癱軟，直呼：「非常震撼，被震得差點失去知覺。」她為電影的挑戰不僅如此，因她在片中幾乎沒有台詞，每場床戲都得靠豐富的神情及多變的聲音來演出，讓觀眾能用視覺、聽覺等感官接收，來感受慾求獲得滿足的那種快慰感，且她開拍前致力調整體態，不顧形象為角色狂吃增胖14公斤。

有趣的是，曾美慧孜笑說第一次跟陳果見面，當晚她就夢見許多魚兒悠遊、更向她游來，竟與片中提及「盧亭」（傳說中港澳人的祖先）的人魚傳說完全呼應，彷彿是神諭召喚，讓她立刻點頭演出。電影26在台上映。

(中時 )