源自古老中國的京劇，歷史發展至今兩百多年，來到台灣經過數十年的發展，有了什麼新面貌？大陸戲曲名家指出，台灣讓京劇走進現代人的生活，同時還很接地氣，上海戲劇學院教授盧昂表示，「台灣京劇大膽注入西方現代劇場的舞美、造型、燈光和音樂，已創造出獨特風格，也具有引領性，能走進現代人的生活，並勇於提出對傳統的反思。」

什麼是對傳統的反思？盧昂舉例，國光劇團的《十八羅漢圖》，劇情看起來是在談論藝術品的真偽，其實也是在談論現代京劇的定位，「何謂傳統京劇？何謂現代京劇？在繼承傳統藝術時，要如何不把它視為一種『文物』，變成流於僵硬的展示？就必須賦予它現代生命，讓手法是傳統的，靈魂是現代的。」

中國戲劇家協會副主席羅懷臻表示，傳統戲曲到台灣，除了創新，保持劇種原有的生態和韻味也是一大特色。他以台灣國家文藝獎得主王海玲的豫劇表演為例，「王海玲的演唱，檢直比豫劇還豫劇，她保留豫劇在還沒有文字化、程式化時的咬字，這點非常難得，反倒是現在大陸的豫劇，開始程式化了，也因為怕自己的語言太土，而開始旋律化、口語化。」

羅懷臻表示，台灣和大陸兩岸京劇，面對的觀眾群大不同，而台灣所推出的作品，始終堅持和自身的地域、氣息相結合，「好比說，國光劇團不會因為有溫宇航這樣的名角擔任演出，就順應他的專長，而改變自己的風格，這是不會在台灣發生的事。」

此外，羅懷臻觀察，台灣京劇帶有生命情境與獨特性格，充滿誠意，和看傳統京劇時大不相同，「台灣新編劇演出時，觀眾不太會為技藝而喝采，不會為了水袖耍得多美、音域飆得多高而鼓掌，而是被劇情牽引，順著情境轉折而鼓掌，觀眾等於進入劇情裡，不再覺得劇情和自己的人生無關。」

(中時 )