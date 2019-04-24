大陸各地都有地方傳統戲曲，為了傳承和保存，各地都花費許多力氣，南京大學戲劇研究學者呂效平表示，傳統戲曲的未來，在於唱腔，「所有的劇種，最重要的關鍵點在於音樂和唱腔，用唱腔去賦予不同劇種的特色，這是未來傳統戲曲的重要資源。」

呂效平表示，關於戲曲保存，他的觀點較為激進，目前古老中國戲曲的研究內容，包括雜劇、地方戲、折子戲等，有一些類型的劇種，已經快要消失了，「劇種會淡化、消失，但是各類型劇種，音樂和唱腔是最重要的特色和資源。」

呂效平表示，「有出息的藝術家，會把傳統藝術視為資源，試圖學習一百多年前傳統藝術家的表演方式，從唱腔賦予戲劇內涵，而不是把唱腔視為一種傳統，現代戲曲要走向成熟的狀態，就必須把劇種的消亡看作一種挑戰。」

此外，呂效平指出，有時以文化內涵為導向的作品，反而會削減戲劇張力，他以國光劇團日前演出的《天上人間－李後主》，擁有深度的文化內涵和文學底蘊，但他認為劇中感動觀眾的仍是對人物的刻劃，「好比說李後主和趙匡胤兩人，趙匡胤後宮佳麗三千，但沒有一個知心人，而亡國君主李後主則有大小周后相伴；讓觀眾動容的，是李後主的困境和困惑。」呂效平表示，作為觀眾，他更偏愛戲劇張力強的《金鎖記》、《王熙鳳》等。

(中時 )