台南市永康區大灣高中今天傳出全校54個班級、146位學生、5位教職員集體嘔吐、腹瀉，校長楊力鈞表示，由於學生多在中午前陸續反映身體不適，研判應與食物中毒無關，目前已由衛生局協助檢查學生排泄檢體與採集營養午餐檢體，已要求各班級消毒，接下來也會進行全校性消毒。

台南市政府教育局表示，該校教職員生約2325人，目前出現嘔吐、腹瀉症狀學生146人、教職員5人，少數人輕微發燒，分散在54班，國中部平均每班1、2人，高中部平均每班3、4人，其中，71人有就醫，目前相關人員症狀均已緩解，都返家休息。

為免群聚效應，學校落實生病不上學，校方請出現症狀學生返家休息，目前腹瀉原因未明尚待釐清，惟為避免後續效應，已啟動緊急應變措施，除加強飲食安全管理，並做全校教職員工生衛生宣導，同時進行校園全面消毒作業。

台南市衛生局說明，大灣高中出現學生集體肚子痛等狀況後，派員前往了解，但初步認為屬於「非典型食物中毒」，已派員到校協助採集化驗，仍待釐清原因。

楊力鈞表示，國、高中部加起來2400多名學生，昨早陸續有學生表示「肚子痛、想吐」症狀，多達40幾班有這種情形，平均每班1、2人，但症狀多數輕微，不過，校方仍請學生休假各自就診。

他說，不舒服學生在中午前陸續通報，且全校仍有10多個班級學生無礙，應與午餐無關，懷疑最近氣候變化大，不知是否為腸胃性感冒？還是氣候溫差導致環境衛生所致，現階段就是趕快找出原因，避免有擴散之虞。

(中時 )