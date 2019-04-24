楊銘威和程予希劇中都是菜鳥律師。（群之噰、有意思國際傳媒提供）

楊銘威（左）和鍾承翰。（群之噰、有意思國際傳媒提供）

楊銘威（右起）、陳怡嘉。（群之噰、有意思國際傳媒提供）

楊銘威在中天娛樂台、華視新劇《最佳利益》裡，飾演有重度王子病而不自知的菜鳥律師，楊銘威認為這角色最大挑戰是「放鬆」，「這是一個說起來簡單但執行起來很困難的事，因為這跟我私底下的性格差很多，我花了29年（今年29歲）在揣摩這個角色」。

楊銘威過去戲裡的表現看起來油油的又調皮，製作人陳慧玲猜想他真實個性也許跟設定的角色不太一樣，等到正式碰面，陳慧玲發現楊銘威有點嚴肅，但也像個可愛的大男生，更不是話多的人，正好符合戲裡這個有點自我感覺良好又不能太油的菜鳥律師。

演員群拍這部戲相處愉快，楊銘威笑說大家最常聯合欺負程予希，「為什麼要欺負她？不知道，因為她太常去上廁所了吧」，他笑稱不管拍攝中還是下戲，這種「假霸凌真歡樂」的舉動，最後居然變成全劇組最紓壓的樂趣。如果硬要挑出劇中一個不好相處的菜鳥同事，楊銘威笑指陳怡嘉，「因為她戲裡角色很凶」。

5／05起華視，每週日晚間21：30首播、5／11起中天娛樂台，每週六晚間22：00播出。

(中時 )