連俞涵近期忙於宣傳新書。POP Radio提供

連俞涵來到POP Radio《依同開Mic辣》，跟主持人李明依、蔣同慶分享出書心得。POP Radio提供

連俞涵來到POP Radio《依同開Mic辣》，跟主持人李明依、蔣同慶分享出書心得。POP Radio提供

連俞涵帶著新書《一邊夢遊，一邊鎌倉》來到POP Radio《依同開Mic辣》，跟主持人李明依、蔣同慶分享出書心得。她自曝曾收到男性友人送的手作書、卻在兩年後才發現裡面夾著告白情書，讓李明依直呼太誇張。連俞涵也自嘲「其實我神經很大條」，還透露粉絲送她手作卡片都會說明有哪些機關或暗袋，「不然我真的很難發現」。

她遲了兩年才發現過期情書，也沒給對方任何回應，如今把錯過的愛寫在書中，表達想好好感謝對方的心意，但她卻說「最危險的地方就是最安全的地方！」相信對方應該不會看到她的書，只有粉絲才會發現這個秘密。

連俞涵是北藝大戲劇系科班出身，被李明依問到是否從小就立志當演員，連俞涵則表示她從小就很喜歡藝術相關的事物，像是看書、看畫展、表演，她坦言「因為音樂、美術、舞蹈我都不會」，戲劇系是唯一沒有門檻，「敞開大門讓我進去」，如願進入戲劇系後大學四年都很開心，「很喜歡那裡的氛圍」。

連俞涵笑說「其實我覺得我這個人沒什麼特別」，甚至形容自己「很無聊」，而演戲對她來說「我常常覺得是角色帶我去冒險和旅行」，嘗試很多沒做過的事情。她更直言「因為我本身是一個空的東西」，角色的人生經驗值總是超越她許多，因此每拍一個作品她就跟著角色一起投入，「能為不同角色服務是我當演員很快樂的事情」。

連俞涵新書呈現她最自然、日常的一面，因為寫真書的攝影師是她的朋友，在日本時也同住一間房，「有時才剛睡醒，還沒化妝、沒換衣服就被拍了」，她笑說「我都很習慣」，新書拍攝時也不覺得在工作，反而像朋友出去玩一樣會互拍。連俞涵近期投入新書巡迴分享會，最終場簽書會將於4月27日在花蓮舉行，活動詳情可上凱特文化臉書專頁查詢。

(中時 )