去年職業訓練班學員就業率逾7成，成果豐碩，今年再開6班培訓人才。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府開辦職前訓練計畫有成，去年學員就業率逾7成，今年規畫職前職業訓練6班、照顧服務員專班訓練8班，提供400餘人訓練機會，培養更多專業人才。

縣府規畫多媒材手創藝品人才培訓班、輕盈時尚機能服飾創作班、複合式創意餐點培訓班、創意設計時裝技能班、家事服務人員訓練班及釀漬米麵食設計班等6班次的職訓專班，培養民眾一技之長。另，配合中央推動長期照護政策，開辦照顧服務員專班8班次，預計訓練250名長照專業人員，補足人力需求，同時也呼籲長照機構提升就業環境，提高就業意願及穩定性。

苗栗縣長徐耀昌指出，透過職業訓練及就業促進課程，能將優秀人才留在苗栗，提升縣內勞動競爭力，更盼照顧服務員專班，能讓更多專業人力投入長照服務，提升縣內照護品質與水準。

勞青處說明，若有符合身心障礙、更生人、中高齡及長期失業等身分者，可獲全額訓練費補助，其餘一般學員則有8成補助，鼓勵民眾參與開創未來。相關職業訓練課程可以到台灣就業通http：／／www.taiwanjobs.gov.tw／查詢或洽各培訓單位報名。

(中時 )