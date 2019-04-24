蔡英文總統24日抵竹南鎮安宮參拜。（何冠嫻攝）

蔡英文總統為龍舟練習學生加油。（何冠嫻攝）

民眾大力表態支持，蔡英文總統笑得開懷。（何冠嫻攝）

蔡英文總統24日抵竹南鎮安宮參拜，隨後前往造橋鄉、頭份市分別與在地企業、民眾座談，而她也針對高雄市長韓國瑜日前發出的5點聲明表態，並暗諷韓「正在做手邊工作，心裡已在想下份工作」。

蔡英文下午一連出席3場座談，提到任內已穩定經濟成長，且今年失業率更創新低，吸引不少外商投資、台商回流，過去執政成果慢慢顯露，蔡英文更搭上最近火紅的「我們與惡的距離」的戲劇潮流，直指前瞻計畫不只協助硬體建設發展，這齣優質台灣戲劇也獲前瞻計畫補助，致力輔助台灣文化與戲劇發展，多次強調若能繼續努力，將讓台灣更好。

另，對於韓國瑜發表的5點聲明，蔡表態不方便評論，將做好份內總統工作，讓經濟穩定成長、照顧國民，「絕不像有一些人正在做手邊工作，心裡已在想下份工作了。」暗酸意味濃厚。最後蔡英文多次向民眾大喊團結，尋求支持盼能穩固政權，地方以熱情迎接蔡英文外，更大喊「換人不投」展現忠心，要唯一支持蔡英文。

(中時 )