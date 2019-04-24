行政院今天初步審查通過內政部擬具「地籍清理條例」部分條文修正草案。依草案規畫，未來將增加地籍清理土地代為標售次數從內政部版的5次改為3次、土地權利人得申請發還因標售不成登記為國有之土地，以及放寬神明會、寺廟或宗教性質法人所有土地的申報清理規定。內政部表示，曾加土地代標次數將可促進土地利用。

現行地籍清理條例規定，這些存有地籍問題的土地應由直轄市、縣市政府進行清查公告及受理權利人申請重新登記，其中神明會、日據時期會社組合、登記名義人姓名住址記載不全不符，及權利主體不明等4類權屬不明的土地，如超過1年公告期限無人申請登記時，將由直轄市、縣市政府辦理標售，經2次標售不成將囑託登記為國有，權利人可按其標售底價領取價金。

內政部指出，因現行規定辦理標售的次數最多為2次，且第2次標售底價的減價幅度不得超過10％，以致於部分有特殊情形土地如被占用、畸零土地等，雖經減價標售，但因底價仍高於其土地價值，致未能標出。為因應實際需要，這次修法將增加標售次數為最多3次，將有助於長久以來權屬不明的土地能夠順利完成標售，並為有效之利用。

對於代標次數調整，官員表示，內政部報院的版本原將2次代標改為5次，在跨部會討論後認為不宜增加太多行政成本，最後改為3次。

此外，現行條例規定標售不成而囑託登記為國有之土地，權利人僅得申請按最後一次標售底價領取價金，但實務上仍有部分權利人希望能發還其先人所有土地，以維護其既有土地權利。經考量地籍清理目的主要在釐清地籍及保障權利人權益，所以在這次修法時，配合修正以發還權利人土地為原則，如該土地有不能發還之情形時，例如已經被出售或處分等，才會以發給土地價金方式辦理。

內政部進一步表示，這次修法也一併檢討及鬆綁相關清理規定，例如目前神明會會員或信徒名冊經主管機關驗印後如有發生變動，依條例應取得現會員或信徒過半數之同意始能申請更正；但如僅因會員或信徒繼承而發生變動，尚不影響其他現會員或信徒之權益，本次修正為無須現會員或信徒過半數之同意，以資便民。

另針對目前仍以神衹、未登記寺廟或宗教團體名義登記的土地，如已登記之寺廟或宗教性質法人能提出同一主體的證明文件者，不論該土地是否目前仍為其使用中，均可向民政機關申報核發證明書後辦理土地所有權更名登記。

內政部表示，自2008年開始推動地籍清理工作，已協助民眾解決光復初期所遺留之神明會等15類地籍問題，截至今年1月全國已完成11萬餘筆土地清理，總值約748億元，成效斐然。本次「地籍清理條例」部分條文修正草案，後續還要送立法院審議，修法通過後可更保障民眾財產權益，也提醒尚未提出申報或申請登記的近6萬筆土地的權利人，儘速向縣市政府申辦，以維護自身權益。

(中時 )