台南包機航班再添新城市。越南出境旅遊商機近年來相當熱門，為吸引北越遊客至南台灣團體旅遊或洽公探親，台南市觀光旅遊局近年積極爭取台南到河內國際航班，4月27日將包機首航，後續還有泰國曼谷旅遊包機計畫，盼為台南旅遊產業發展注入新客源與商機。

觀旅局指出，越南新成立越竹航空公司初期將以旅遊包機試探兩地旅遊市場水溫，包機首航後，也積極安排5月至年底14次雙向旅遊計畫包機，並視日後旅遊包機市場反應，決定國際定期航班。除了河內航線外，南市府也積極洽談泰國曼谷的旅遊包機計畫，預計年底前安排12次雙向旅遊包機。

觀旅局表示，台南─胡志明市航線2016年6月開航時，搭乘率68.66％，之後逐年成長，最高峰2017年7月搭乘率91.8％，近2年平均搭乘率約85％左右。

觀旅局局長陳信安表示，河內為越南北部重要城市，為政治經濟文化的中心，不僅歷史文物豐富，人口更高達778萬人，是相當有潛力值得開發的旅遊市場，北越下龍灣、陸龍灣等觀光景點也深受台灣人喜愛，如能促成台南往返河內國際航線成為定期航班，日後開發鄰近國家旅遊市場，更能達到事半功倍之效。

本次包機首航共195座位，預計4月27日下午2時20分抵達台南航空站，機位已在開航1個月前全數售罄，顯示北越對南台灣旅遊熱度可見一斑。目前飛台南定期航班，包括每天飛香港、胡志明市，周二、周五飛日本大阪。

(中時 )