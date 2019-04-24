前立委陳杰（右1）在議員溫芝樺（右2）和彰化市民代表黃稜茹（右3）陪同下，完成國民黨立委初選登記。（吳敏菁攝）

員張瀚天在支持者陪同下完成國民黨第二選區初選登記。（吳敏菁攝）

國民黨彰化縣第二選區24日登記截止，前立委陳杰、議員張瀚天完成登記，緊接著黨部將召開審查會和協調會，若雙方堅持參選到底，採取全民調，或者比照第四選區，3成黨員投票、7成民調與時間，都還待進一步協調確定，雙方都強調君子之爭。

明年立委選舉，民進黨選將都已出列，第一選區提名現任議員陳秀寶，第二、三、四由現任立委黃秀芳、洪宗熠和陳素月爭取連任。

國民黨16日召開委員會議，也確定第一選區徵召柯呈枋，第三選提名謝衣鳳，第四選區於5月9日、10日舉行民調作業，5月11日黨員投票，民調和黨員投票採取7比3計算，當日公布初選結果。

時程尚未排定的第二選區備受矚目，前立委、全國總工會理事長陳杰在議員溫芝樺、彰化市民代表黃稜茹陪同下，完成黨內登記，陳杰政治擔任過彰化縣議員、彰化市長和3屆立委，從基層一步一腳印，累積政治實力。

陳杰曾任農業信用保證基金董事長，現任全國總工會理事長，今年初全國總工會力挺陳杰選立委，捍衛勞工權益，陳杰表示，過去擔任立委，熟悉立院運作，一直勤走基層，決心為鄉親用心來打拚。

連任兩屆議員、彰化市農會理事長張瀚天也在支持者的陪同下，完成參選登記，強調這次爭取國民黨提名，希望能重現彰化過去「一府二鹿三艋舺」的風光，打一場最優質的選戰。

陳杰表示，最早提出彰化市鐵路高架化、爭取八卦山風華再現，受到鄉親鼓勵，深感爭取彰化建設不能等，還要推動能保障勞工、農漁牧、老人兒童和婦女和興旺中小企業的相關法案，肩上責任重大。

(中時 )