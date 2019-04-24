周董在《頭文字D》裡演藤原拓海，是開舊款的AE86。

右邊藍白配色的86即為昆凌坐駕，現在紐約展出。（創映電影、量能影業提供）

由周杰倫（周董）監製，劉畊宏、彭小刀出品，陳奕先擔任導演的電影《叱咤風雲》，片中女主角昆凌的座駕，被劇組譽為「第二女主角」的新款FT86，近日首度現身紐約國際汽車大展，是第一部登上紐約車展的亞洲電影概念車，巧的是，周董2005年在《頭文字D》裡演出的藤原拓海，也是開舊款AE86，夫妻倆無意間隔空、隔代飆情侶車。

陳奕先巧思十足，透露片名《叱咤風雲》象徵片中4位主要車手、4台風格不一的車型。昆凌代表著叱、咤、風、雲中的「雲」，如同儲滿能量的烏雲，隨時可以引起暴雨閃電，她駕駛的FT86引擎蓋上有4字樣，也是由雲朵形狀設計，而同片演員范逸臣是「叱」，象徵熊熊火焰、高英軒是「咤」代表雷電、曹佑寧則是「風」。

紐約國際汽車大展過去曾展出相當多經典電影的概念車款，包含《玩命關頭7》、《鋼鐵人2》的經典車都曾參展，有賽車手背景的陳奕先把自己跟團隊一起塗裝、改裝的兩台概念車帶到紐約車展，在國際平台嶄露鋒芒。

陳奕先為讓片中賽車競速鏡頭到位、逼真，耗費相當大的心力與經費，打造出一台「追車專用」攝影車，時速可高達150公里，讓觀眾可以在各種鏡位角度中與賽車手同步感受高速的快感。電影預計今年在台上映。

(中時 )