黃光芹因專訪惹議，對韓國瑜態度從支持轉為批評，更爆料先前採訪韓及其家人所出版的《跟著月亮走》，版稅被李佳芬拿走；對此，李佳芬強調她把黃光芹當好朋友，很感謝她採訪、撰寫的費心，但版權部分，確實是黃光芹主動表達放棄。

黃光芹爆料，《跟著月亮走》一出版，李佳芬就詢及版權歸誰，她二話不說將版税收入讓給韓國瑜，且李佳芬已取走第1筆結算150萬;可議的是，李佳芬後來剥奪出版社的海外版權，近日更私自取走她的原創電子檔，她已為此寄存證信函給韓國瑜。

李佳芬24日晚間也發出聲明回應，先強調她一直很尊敬黃光芹是非常專業的媒體人，出書的訪問過程，雙方互動愉快，「我們夫妻也一直把她當成好朋友般對待，因此在沒有簽任何合約的狀況下就接受了訪問，這是基於全心的信任」。

李佳芬解釋，當時是黃光芹主動表達要放棄版權，只要撰稿的工本費，所以後續由她本人支付給予黃光芹新台幣20萬元做為稿費，但至於黃所提到的海外版權部分，這本書韓國瑜從未授權任何海外版權。至於其他法律問題，將委由律師研究。

(中時 )