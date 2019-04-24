去年11月南部地區出現短暫砂石短缺，包括國產建材實業、台灣水泥、亞東預拌混凝土、環球水泥、天誠混凝土石業等5家預拌混凝土業者，聯合於107年12月中旬以書面通知下游客戶，自今年1月1日起調漲預拌混凝土價格，違反《公平交易法》，公平會今（24）日決議開罰5家公司，罰鍰金額總計6000萬元。

公平會表示，這5家公司於去年12月中旬發布通知書給下游業者，載明自今年元旦起調漲預拌混凝土售價每立方公尺200元至280元，不僅調漲日期相同、調漲數額及漲幅相當、通知調漲時間相近，已具有聯合行為一致性外觀。

更因為各家預拌混凝土高度同質，這5家業者在今年元旦之前，皆以微幅、漸進調整售價方式來反映市場變化，以避免流失客戶，但在元旦之後，5家業者卻同時呈現漲幅接近17％至18％的大幅價格上漲，足見業者此舉並非單純反映成本增加。

公平會指出，這5家業者在台南市及高雄市之預拌混凝土市場占有率合計均已高達75％以上，因此在面臨短期成本壓力下，若不調漲價格，可能產生利潤下降或虧損，但若單獨大幅調漲價格，勢必導致客戶流失，故具有聯合漲價以確保共同利益的誘因。

並且，預拌混凝土因加工技術單純，同質性高，一般須透過價格競爭爭取客戶；以強度3000磅品項之預拌混凝土為例，此5家業者在107年之價格約在每立方公尺1400元緩步上揚至1500元間，但今年元旦起同時且大幅調漲，迥異於過往的價格調漲模式，顯然有違常理。

因這5家業者行為不具經濟合理性，具有聯合行為之合意，故公平會委員會議通過，業者行為違反公平交易法第15條第1項聯合行為禁制規定，依同法第40條第1項規定，分別開罰處國產2000萬元、台泥2000萬元、亞東1100萬元、環球800萬元及天誠100萬元，罰鍰金額總計6000萬元。

(中時 )