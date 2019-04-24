旅美好手潘政琮日前贏得美國RBC傳承高球賽冠軍，也是個人美巡賽（PGA）首冠，中華高爾夫協會理事長王政松與有榮焉！而他接掌高協將滿1年，主要工作就是向下札根，接下來將集中力量，讓業餘高球欣欣向榮蓬勃發展。

王政松表示，他常思考一個問題，就是潘政琮若留在台灣而非勇於赴美挑戰，能不能闖出名號？因此青少年國手的培訓方式要大幅改變，必須讓家長、選手翻轉印象，以參加國手選拔為榮。

王政松的構想是與澳洲高協長期合作，把青少年國手送到澳洲交給專業團隊集訓，每年6至8月澳洲冬天，國手們也會隨隊到美國移地訓練。不過這個計劃因所需費用較多，今年未獲上級核定，希望明年能順利成行。

王政松說，透過嶄新的訓練方式，若能成功複製像潘政琮這種等級的好手，投資報酬率將很可觀，國人眼光應該放遠。即使這個計劃還無法上路，今年6月至8月高協仍會把國手送到美國參加「大師訓練營」，培訓計劃不會中斷。

其次是在日本進行的台日韓「睦鄰盃」隊際錦標賽上周落幕，我國男子隊將士用命，擠下韓國拿到亞軍；女子隊表現平平、敬陪末座。明年輪到台灣主辦，剛好是第20屆，王政松決定擴大舉辦，將增加1、2項活動，例如安排半天的城市交流，讓選手有觀光旅遊、嘗美食的機會，並打算由台日韓24位國手與台灣企業界人士打配對賽。

此外，王政松也決定把今年的國慶盃擴大為「國慶盃暨高球會員錦標賽」，讓高球會員擁有自己的比賽，無論各縣市、各球場或個人會員均可參加，人數太多還可分北中南進行，擴大會員間的聯誼，加強向心力。

從推動裙襬搖搖系列賽事到接掌業餘高球龍頭中華高協，王政松一上任就捐5千萬，並翻修協會辦公室，他想做的事很多，一時也說不完。而有了潘政琮揚名美國的例子，高協士氣大振，也希望政府和社會各界更加重視高球運動。

(中時電子報)