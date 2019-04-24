一年一度的馬祖馬拉松今年邁入第5屆，比賽將於11月2日在南竿福澳運動場起跑，正式報名明天開放，直到6月14日截止，本屆賽事全馬及半馬總排獎金加碼至台幣50萬，全馬、半馬的男、女子組總排名前三名的跑者可獲優渥獎金，歡迎各界好手前來挑戰。

雖然今年馬祖馬正式報名明天啟動，不過主辦單位額外增加了今天報名可享報名費8折優惠，報名選手可獲得紀念衣、紀念浴巾、紀念帆布袋、賽事紀念酒等好禮，正式競賽只要在規定時間內完賽，還能帶走以西莒島美景為整體設計理念的完賽獎牌。

馬祖特殊的軍事背景，讓參賽跑者在揮灑汗水之餘，還能體驗戰地風情與文化，跑者不只能跑在戰車的車道上，甚至能途經一年才開放一次的南北坑道，在坑道內感受當年的軍事氛圍，而馬祖地勢起伏大且陡峭，跑者們還得拿出堅持到底的毅力和決心面對急遽變化的地形挑戰，才能征服這個號稱地表最硬的賽道。

今天出席開報記者會的教育部體育署署長高俊雄表示：「近年馬祖推動運動觀光成效優異，而體育署的運動ｉ台灣計畫，也仰賴連江縣政府的大力支持及推動，並配合馬祖馬拉松推出3公里及5公里親子路跑組別，歡迎各界跑友全家大小一同到馬祖跑步。」

世大運半程馬拉松國手-「玉兔女神」游雅君以及2016泰國田徑公開賽男子1500m國手-谷建宏擔任本屆賽事代言人，他們表示很榮幸能再次參與馬祖馬拉松的盛事並擔任代言人，也在現場分享了許多賽事經驗，希望各位跑友也能獲得佳績。

(中時電子報)