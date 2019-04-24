鶯歌國中「鶯歌自造教育及科技中心」24日上午揭幕啟用。（鶯歌國中提供）

以「自造覺醒，原力鶯中」為核心概念的鶯歌國中「鶯歌自造教育及科技中心」24日上午由新北市教育局長與台師大教授簡佑宏共同揭幕，張明文表示，中心主題結合科學、數學、藝術、工程等，讓傳統自造結合教學，銜接高職更往下扎根國小，培養孩子帶得走的能力。

張明文表示，自造教育與科技中心以主題式課程，運用結合科學、科技、數學、工程、藝術核心精神，在生活情境中學習「創意設計」、「運算思維」與「機電整合」，讓學生動手做，學習生活應用與解決問題，以培養設計、溝通、整合及創意能力，孕育能解決問題的人才。

鶯歌自造中心以「自造覺醒，原力鶯中」為核心，融合新課綱科技領域，以傳統自造、創意設計與數位製造、新興科技等為主軸，結合在地企業「東龍珠」公司產學合作，開設全國獨一無二的「金工職業試探班」。

另外，中心也結合在地特色從幼兒園、小學到國中都有安排陶藝課，從練土、坯體、釉彩裝飾、燒製等所有製程，讓傳統自造結合教學，銜接高職更往下扎根國小，培養孩子帶得走的能力。

今日展示生活科技學生創意作品中，有學生使用隨手可得的回收物，利用程式設計及物聯網，設計出的IOT物聯網智慧魔法車。另也安排體驗傳統自造-金屬工藝製作「十二星座墜飾」，並以陶瓷壓製陶板手印留下紀念，昌福國小、鶯歌高職也帶來創意作品，展示共同研發課程及交流成果。

教育局表示，將於5月至7月辦理「2019新北創客季」系列活動，5月6日起於市府一樓大廳辦理創客主題展，現場有闖關及趣味活動，相關創客及科技活動請搜尋「新北創客漾」網站及臉書「新北創客漾」粉絲團。

(中時 )