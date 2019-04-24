台中市長盧秀燕24日表示，提出市民免費政策是順應民意，新政策絕無導致營收虧損。（盧金足攝）

民進黨台中市議員以人海戰術對市長盧秀燕車輪戰質詢，高喊「花博擺爛，盧秀燕道歉！」（盧金足攝）

國民黨台中市議員24日也「林佳龍道歉」高分貝反嗆。（盧金足攝）

2018台中世界花卉博覽會24日閉幕，統計到下午5時，半年來入園人數為724萬6680人，藍綠市議員關切144萬張剩餘空白花博卡後續利用；市長盧秀燕表示，將集思廣益剩下的花博卡活化運用，在不涉個資前提，轉化為全市通用圖書卡等用途。針對虧損12.32億元，交通局長葉昭甫說，前市府種種缺失和虧損問題，概括承受。

市議會進行「台中世界花卉博覽會預算及執行專案報告」，藍綠針對144萬張未發出花博卡點燃戰火，甚至一度將百萬張花博空白卡搬進議事堂。

市議員邱素貞關心花博營收狀況，指出不應將剩餘的150萬張花博卡大肆搬到議會，應重視後續如何利用，並概括承受前市府的花博政策。市議員楊正中及李中則批評，花博在前朝就注定虧損，現在卻「將收益虧損歸咎盧市長，根本是倒果為因。」

民進黨議員以車輪戰抨擊盧秀燕免費入園，錯誤政策造成近13億虧損，要求盧秀燕公開道歉；國民黨議員不滿前市長林佳龍斥資3.8億發放花博卡，高喊「林佳龍道歉還錢」。

盧秀燕強調，有市民擔心花博卡個資外洩，要在符合民意前提下，將花博卡簡化成更簡單的卡，如轉換成全市通用的借書卡，花博卡既然都做了、錢也已經花了，收拾善後比較重要。

盧秀燕指出，第一，對於前市府辦理花博的所有措施，她一定概括承受；第二，花博卡是議會交代要搬來議事堂，非市府主張；第三，提出市民免費政策是因為製作花博卡遭到許多市民反對，她重視民意，因此才跟進擬定政見，開放市民持身分證免費參觀花博。

她認為，台中市長林佳龍也支持免費政策，因為台中市民共280萬人，但花博卡製作300萬張；第四，她也公開感謝兩位前任市長，尤其林前市長，因為花博如果做不好是我的責任，而成功是兩位前任市長跟多位志工的努力。

葉昭甫表示，前市府原規畫花博展期結束後，將花博卡轉型為市民卡，但隨著行動支付時代來臨，可取代實體票卡使用，剩餘花博卡的後續配套正在研議，以保護個資及不浪費公帑為原則。

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(中時 )