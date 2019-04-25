「阿正師」石再正的客家小炒，很受在地鄉親歡迎、也受遊客肯定。（沈揮勝攝）

名列「台灣3大攝影聖地」的金龍山，2月出現近百隻蜻蜓，群聚在櫻花樹上的特殊現象，位置就在當地知名「阿正師山林餐館」停車場。由於此畫面99.9％的人連看都沒看過，餐館老闆石再正、邱美珠驚訝、珍愛，成了牠們的守衛者，關照呵護1個多月，直到群蜓離去。

從2月16日蜻蜓被發現，到3月24日牠們離去的這段期間，幾乎每天都會有學術界人士或生態關懷者，在天還沒亮時就從基隆、台北、台中、彰化各地，趕過來拍照、攝影、作紀錄；中午飢腸轆轆，進餐館點幾個菜，發現「阿正師」的客家小炒，既下飯又對味。

豆干、五花肉、魷魚、青蒜，阿正師客家小炒讓人食指大動。（沈揮勝攝）

「阿正師」客家小炒，依傳統口味稍作調整，迎合大眾化。（沈揮勝攝）

「阿正師」石再正說，魚池鄉是典型閩南、客家混合居住的偏鄉，金龍山西麓的五城村即為客家庄，鄉親作山種田的占絕大多數，飲食方面口味較重，傳統的客家小炒因為下飯，在餐館中向來都很受歡迎。

近百隻蜻蜓擠在一起淋雨、睡覺的特殊現象，讓守護牠們的「阿正師」夫婦聲名大噪，也讓前來作紀錄的生態關懷者，品嘗到阿正師客家小炒的美味。（沈揮勝攝）

阿正師的客家小炒，走傳統道地口味，主食材包括豆干、五花肉、魷魚和蝦米，先炸過後悶煮片刻，撈起加入青蒜、芹菜與辣味快炒上桌。

老闆娘邱美珠強調，日月潭觀光客多，為了配合多數人口味，鹹辣度有作過調整，若需重口味者，點菜時請記得先叮嚀。

阿正師山林餐館在魚池鄉擁有高知名度與絕佳口碑，除了客家小炒，其特色鄉土菜口味頗受在地鄉親與遊客肯定、售價也合理。位置在投131縣道16.4K處，即金龍山下公用大停車場的最內側。

店名：阿正師山林餐館

地址：南投縣魚池鄉大雁村山楂腳巷9-10號。

電話：049-2896431。

營業時間：午餐10：00~14：00、晚餐17：00~21：00，每個星期三店休。

售價：客家小炒大盤280元、小盤180元。

(中時 )