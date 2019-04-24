號角隊吹起號角，告訴大家媽祖來了。（黃國峰攝）

旱溪媽祖遶境十八庄活動，24日進入南屯區，民眾夾道焚香祭禱。（黃國峰攝）

有百年歷史的旱溪媽祖遶境十八庄活動，24日中午起繞境台中市南屯區，七至八頂媽祖鑾轎途經南屯老街時，信徒擠滿狹窄街道，氣氛非常熱鬧。（黃國峰攝）

信徒把握機會鑽轎腳。（黃國峰攝）

停留各宮廟時，信徒爭相膜拜。（黃國峰攝）

旱溪媽祖遶境十八庄活動，24日進入南屯區，駐駕萬和宮時，一頂頂媽祖鑾轎排隊等候。（黃國峰攝）

有百年歷史的旱溪媽祖遶境十八庄活動，24日中午起繞境台中市南屯區，信徒把握機會鑽轎腳。（黃國峰攝）

有百年歷史的旱溪媽祖遶境十八庄活動，24日中午起繞境台中南屯區，媽祖鑾轎所經之處，鑼鼓喧天、炮聲四起，不少民眾在自家門口準備鮮花、素果、焚香祭禱，祈求闔家平安，越接近駐點宮廟處，民眾更是夾道爭相膜拜，非常虔誠，包括市議員朱暖英、劉士州、何文海、黃馨慧也到場恭迎。

樂成宮董事長郭松益指出，旱溪媽祖遶境十八庄活動是延續自清朝道光3年（西元1823年）至今已有198年歷史的傳統宗教民俗活動，今年遶境天數長達22天及行經路程公里數尤其是全台之冠，停駕或駐駕宮廟有90幾間，行經區里別多達11區域105里。

24日旱溪媽祖出宮遶境南屯區時，各式陣頭、花車前導，號角隊在每個路口吹響號角，並短暫停留於各宮廟，開放信徒參拜，沿途炮竹聲不絕於耳、民眾擺香案祭禱，更有不少信徒把握機會鑽轎腳，而且是一次鑽八個宮廟的媽祖鑾轎，氣氛非常熱鬧。

旱溪媽祖24日在南屯區的遶境，依序停轎於豐樂里福德廟、南屯里萬和宮、大田心里福德廟、文心里文心福德廟、北田心福德廟等，各區里長率領接轎班，前往上個停轎點迎接包含旱溪媽祖的八頂鑾轎群，遶境各里，為里內祈福。

(中時 )