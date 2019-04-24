重慶市合川釣魚城範家堰遺址發掘出土了一枚有700餘年歷史的鐵火雷殘片。釣魚城位於重慶市合川區東城半島的釣魚山上，西距合川城區約5千公米，在13世紀宋蒙（元）戰爭中，釣魚城曾是宋廷川渝山城防禦體系中重要的組成部分之一。

日前，釣魚城範家堰衙署遺址從全國眾多考古項目中脫穎而出，獲評2018年度大陸十大考古新發現。長期在此從事考古工作的重慶市文化遺產研究院副院長袁東山表示，在衙署內出土的一個13世紀後期的宋代鐵火雷殘片，堪稱釣魚城遺址最重要的發現之一。

黑色鐵火雷呈圓球形，頂部因爆炸而缺失。火雷整體由白口鑄鐵製造，握在手中雖只有尋常蘋果大小，卻非常有分量。「據推斷，這枚火雷的殘片可以說是中國乃至世界火器史上發現最早類型的炸彈殘片。」袁東山拿著一枚宋代球形鐵火雷殘片說：「這是2017年在範家堰遺址公廨區排水道中發現的，類似的鐵火雷在遺址的地道中還發現了80多枚，但手中這枚是唯一爆炸過的。」

(旺報 )