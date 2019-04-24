統一獅24日將年僅18歲的林靖凱叫上一軍，以替補內野手在場邊待命，這也是林靖凱生涯首次升上一軍。林靖凱笑說昨天晚上接到通知後興奮到睡不著，不過來到球場後反而不緊張，亢奮的心情居多。

林靖凱是去年統一獅選秀第6指名，也是2018年U18亞洲青棒錦標賽的中華隊國手，拿下最佳二壘手及最佳防守球員。二軍打擊成績29打數有10支安打，打擊率3成45。總教練黃甘霖則看好林靖凱的表現：「我選人不是看年紀的，是看實力，林靖凱在二軍狀況不錯，球隊也需要內野手。」

昨晚收到通知後，在第一時間有通知在苗栗的父母，不過家人因為上班可能無法到場，但林靖凱的心情還是非常亢奮。過去擔任青棒國手，相較中職二軍的投手林靖凱認為在二軍面對的變化球、球質、尾勁都更上一個層級，投手控球也很好，需要思考要用什麼策略攻擊。

林靖凱表示教練並沒有特別指定他的守備位置：「我內野都有在練，球隊需要我守那裡都可以下去守，我在二軍守游擊比較多，但祖傑來之後有轉守二壘。」

統一獅將近況不好的潘彥廷下放二軍，由內野守備出色的林靖凱上來，林靖凱2000年7月22日生，是目前四隊一軍名單中年紀最輕的球員，被問到同是平鎮高中畢業的戴培峰，林靖凱笑說：「遲早都會跟他對決，期待能在球場上一起打球。」

(中時電子報)