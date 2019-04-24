前行政院長賴清德今沒發公開行程跑去看《復仇者聯盟4：終局之戰》；被問到媒體爆料，黨主席卓榮泰請辭，沒收初選一事表示，千萬不要走到這個地步，若真的走到這個地步，那民進黨就離「惡的距離」非常近；不僅僅是民進黨很取信社會，對台灣來說，恐怕也是最黑暗的一天，希望大家遵守民主程序，不要讓主席為難。

被問到國民黨候選人若是郭台銘或韓國瑜，誰比較強？他說，各有優點，郭事業經營成功，弱點是，過去對台灣社會講的話，是很受到質疑，這點郭必須跟社會大眾講清楚；至於韓，強項是在短時間贏得高雄市長選舉，即便到現在，還能贏得全台灣最高支持度，尤其在國民黨黨內，但韓的弱點是還沒辦法證明有這個能力做好高雄市長，或是帶領台灣。

賴清德今天因為去看電影被網友PO在臉書上，媒體才趕緊跑去堵訪。賴說，他本來喜歡就看電影，《復仇者聯盟4》每個角色我都很喜歡，中文名稱叫做《力挽狂瀾》，跟他去登記民進黨總統初選所發表的題目名稱就是「力挽狂瀾」。

他說，他最喜歡美國隊長，在現實社會中，他不斷被霸凌，但不改變他對國家效忠的決心，後來因緣巧合成為美國隊長，發揮力量保護美國，人物塑造本身就很喜歡，因為富有同情心和正義感，在關鍵時刻發揮領導風範，一心一意堅定守護家園。「我不敢說我像復仇者聯盟哪一個角色，但每一個角色都很重要，少任何一個最後都不可能成功。」

至於覺得韓國魚最像復仇者裡面哪個人物？賴說，「他不是像令狐沖嗎」，這個恐怕要韓國瑜自己來講。

被問到初選若一直延下去？他說，他當然不希望，民進黨是一個民主政黨，相信還是照民主程序，否則會離「與惡的距離」是非常近，恐怕支持者失望；民進黨能離民主很近，不要離「惡」很近。

聽說卓主席恐辭職，中執會沒收初選傳聞；他說，千萬不要走到這個地步，若真的走到這個地步，那民進黨就離「惡的距離」非常近；不僅僅是民進黨很取信社會，對台灣來說，恐怕也是最黑暗的一天，希望大家遵守民主程序，不要讓主席為難，當然他也相信主席一定會堅定捍衛民進黨民主價值，好好把初選制度推展。

至於27日以前要跟蔡總統二度會面；他說，還沒收到任何訊息。

參加廢核大遊行一事；他說，因為黨中央已經下了動員令，身為民進黨黨員他有責任跟黨一起去街頭遊行，爭取國人支持，持續推動非核家園的目標。

民進黨的民主走在前面，當然也不希望國民黨的民主走在後慢，並駕齊驅，都是民主政黨，選擇代表自己的候選人，投入大選時，也能照民主原則、公平競爭，讓國人選擇一個最理想適當的國家領導然帶領國家。

對於最近民調落後蔡英文；他也意有所指，最近幾天發布民調，都不是根據當初設計民調執行時應該有的原則，大家看看就好。

(中時 )