醒吾高中於HFL封后，球員賽後開心的把總教練謝志君拋到空中。（李弘斌攝）

中學足球聯賽（HFL）高女組4強決賽，其中3隊交手都踢到PK，勢均力敵，唯獨醒吾高中一枝獨秀，繼準決賽11比0大勝永慶高中後，24日冠軍戰又靠粘菁云上演「帽子戲法」，以6比2輕取上屆冠軍中山工商，贏得隊史第2座HFL冠軍。加上國中部前1天收下國女組金盃，也讓醒吾首次包辦HFL雙料后冠。

儘管比分看起來輕鬆，醒吾教練謝志君賽後仍謙虛的說，整體來說踢出平常訓練的水準，表現中等，還有進步的空間，中山實力不錯，給醒吾很大挑戰和壓力。謝志君稱讚小朋友補位做得很好，壓在2顆失球，中場、前場也製造很多得分機會，目前全隊大多是高一、高二，讓人期待明年表現。

就讀高二的粘菁云來自鹿港，爸爸也是足球員，國小畢業前就推薦女兒到醒吾培訓。本屆HFL，粘菁云先對永慶上演「大四喜」，冠軍戰開賽第17分鐘，林欣卉右路橫傳被防守球員碰了一下，粘菁云逮住折射傳球殺入禁區，單刀赴會替醒吾先馳得點。

粘菁云單刀赴會替醒吾先馳得點。（李弘斌攝）

第30分鐘，林欣卉從左路帶球滲透到小禁區邊緣，打進幾乎零角度入球，10分鐘後粘菁云在於亂軍中破門。隨後何忻柔攻入兩球，中山雖然努力反攻，也追回兩球，終場前仍被粘菁云完成連兩場帽子戲法，讓醒吾舉起高女組后冠。

才高一就入選成年國家隊的林欣卉（左）在第30分鐘攻入1球。（李弘斌攝）

醒吾上次稱霸高女組是2015年，過去兩年國女組都贏得后冠，高女組則分別拿下季、亞軍。今年HFL首次把國、高中決賽一起舉辦，比賽地點就在桃園龜山，位於林口的醒吾就近動員啦啦隊，高女冠軍賽還有國中學妹來加油，終於挾主場優勢「大一統」中學女足。

「能雙冠不容易，我個人覺得有點運氣，不過現在高中隊實力不錯，也幫助國中隊大幅度提升！」謝志君很安慰終於從國中到高中打造完整梯隊，至於幾名攻擊主力，月初隨隊出征世界中學生運動會，與歐洲隊伍對抗成長很多，也把成效展現在HFL決賽。

醒吾陣仗龐大，高女組封后，同樣奪冠的國女組學妹（穿淺藍色外套）也一同合影，場面熱鬧。（李弘斌攝）

(中時電子報)