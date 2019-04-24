一軒 Hsuan與金甌女中熱舞社練舞。（淨化社會文教基金會提供）

西方流行的嘻哈饒舌歌曲搬到台灣，再結合佛教慈悲勸善的核心價值，將創出什麼樣曲風？來自加拿大的「超強女力饒舌歌手」一軒Hsuan，把中西文化融合為一體，將在新北市「2019佛誕文化節」演出自己創作的新歌〈不打舞〉。

一軒 Hsuan的〈不打舞〉日前在新北市佛誕文化節記者會中首次發表，她並帶領金甌女中熱舞社在現場表演，輕快旋律與活力四射歌舞、意涵深遠的歌詞令所有人大為驚艷，舞曲PO上網路之後也讚聲不絕。

10多歲隨父母移民加拿大念書的一軒 Hsuan，從小喜愛嬉哈饒舌歌，第一次接觸是因為聽了台灣饒舌歌始祖hot dog的歌，不自覺跟著啍唱。出國後，當地環境讓她如魚得水，學的是服裝設計，但平時會利用時間自學作曲作詞。

她的快嘴英文饒舌，低音聲線加上溫柔嗓音獨具特色，進入加拿大中文電台Fairchild Radio的Sunshine Nation Sing《一代歌唱》比賽前8強，畢業後決心回到生長的土地從零開始。

由於長輩引薦，一軒 Hsuan接觸到新北慈法禪寺，進一步對佛法增長了解，此次佛誕文化節主題是「慶佛誕 養慈悲」，長期推動反毒、入監關懷受刑青少年，並協助他們更生的中國佛教會理事長、慈法禪寺住持淨耀法師，希望藉由此次活動讓更多人認識毒品的危害，以此為發想，催生了〈不打舞〉，取「Buddha」諧音宣導「三不」原則，不打人、不吸毒、不幫派，期盼以嬉哈饒舌風貼近年輕人，讓青少年更能體會佛陀的慈悲無私，進而以正向善念推己及人。

一軒 Hsuan作詞的心境是「推己及人」，她認為許多人在現實中受到挫折，藉吸毒獲短暫安慰，對身體的戕害卻是一生的，因此歌詞中強調「世界上樂趣還有很多，不怕找不到你自己的天空」，並以朋友角度對話「三不原則，我們自己遵守」。〈不打舞〉未正式推出已先成為話題，一軒 Hsuan表示要感謝逆流音樂編曲，舞者工作室 Rex 老師編舞及金甌女中熱舞社熱情參演。

4月27日（本週六）於土城有富青玉藏玉廣場舉辦的公益親子健行，一軒Hsuan 與Rex老師、金甌女中熱舞社將現場表演〈不打舞〉。此健行活動即日起受理報名，可至淨化社會文教基金會網站下載報名簡章及報名表，限額5000名，當天現場贈送包子壽桃及運動毛巾，還可參加摸彩，摸彩獎品豐富多達 300 多項，也有免費享用蔬食餐點。

4月28日「佛誕文化節─浴佛祈福大法會」於新北市市民廣場盛大舉行，上午「千僧托缽．為民祈福」，約10點展開浴佛祈福大法會。午後，舞台上佛誕 party 登場，〈不打舞〉等多項精彩節目接力展開，表演中穿插抽獎活動。

浴佛大典現場舉行佛誕蔬食淨心園遊會，只要民眾說出通關密語「慶佛誕．養慈悲」，即可免費品嘗蔬食，希望讓更多民眾了解素食的好處之餘，也接引更多素食者，進而了解佛陀慈悲的精神。

(中時 )