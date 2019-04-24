高雄市長韓國瑜昨針對參選總統議題發表5點聲明，強調自己願意承擔，但不會參與國民黨初選。由於，韓粉強烈表態支持，但網路上亦發生對其他參選人進行網路攻擊。對此，韓國瑜今晚在臉書呼籲：「愛與包容」永遠在！「冒牌韓粉」請退散！

韓國瑜表示，他昨天一番心底話，對於許多人來說恐怕不甚中聽，殊不知連累了許多黨內議員與立委辦公室人員，一整天疲於奔命地應付各種詢問，他先在此致上誠摯的歉意，對黨內同仁說聲「辛苦您們了」。

韓國瑜指出，作為一個從選戰250天到就任120天都戰戰兢兢、如履薄冰的高雄市長而言，他只知道「先有台灣、才有高雄」、「先有民意、才有黨贏」，至於其他所有黨內黨外的政治操作，他也許不盡認同，卻也無意左右，因為高雄市政才是我的心力所在。

韓國瑜特別指出，而這一連串事件再次凸顯了冒牌韓粉的存在，其實去年選舉的風風雨雨，讓我們都知道台上台下都有不少「以韓粉之名、行韓黑之實」的假韓粉，最近因為2020的膠著，網路上假韓粉的惡行愈發變本加厲，確實起到了分化藍營團結合作的功用，同時也拉低了台灣社群網路的道德水準，更違背了真韓粉一貫守護「愛與包容」的高雄價值。

韓國瑜表示，真韓粉想幫我們交朋友、假韓粉想幫我們樹敵人。他在此呼籲這些假韓粉以及其幕後推手們，不要躲在螢幕後面敲鍵盤，甚至假冒韓粉打電話騷擾人，刻意製造仇恨。

韓國瑜指出，目前已經有義勇軍兄弟姊妹們發起抓假韓粉的工作，也請各位好朋友一起加入打假的行動，一定讓這些心裡沒有「愛與包容」的冒牌貨無所遁形。因為沒有「愛與包容」，誰又贏得了2020？

(中時電子報)