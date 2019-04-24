喜歡追劇的行政院副院長陳其邁今天在臉書貼文，說他日前邀請Netfli交流關於OTT（Over-The-Top）數位線上影音平台的政策。他也邀請Netflix考慮在台灣投資內容製作中心。

陳其邁說，「我們與追劇的距離越來越短」，和他一樣很喜歡追劇的立委鄭運鵬，邀請了Netflix亞太區政府關係主管Darren Ong、台灣新媒體暨影視音發展協會理事長蔡嘉駿、理事鄭名傑、常務監事王師等人，一起交流關於OTT數位線上影音平台的政策。他也邀請Netflix考慮在台灣投資內容製作中心。

陳其邁表示，台灣影視實力，近年來日漸受到肯定，也獲得國際知名平台的肯定，例如 「你的孩子不是你的孩子、麻醉風暴、天黑請閉眼」 等精彩作品，都透過Netflix等平台上，讓國際看見。台灣有好人才，好技術，好創意，能夠有好創作，就更需要有好平台。文化部已經和通傳會共同成立「OTT交流平台」，結合政府與企業的力量，不只讓台灣，還讓其他國家的觀眾，一起能欣賞更多台灣好作品。

(中時 )