韓星朴有天昨(23日)被韓媒打臉，原先強調沒碰毒的他被國家科學搜查所驗出腳毛呈陽性反應，確認曾吸毒，但朴有天堅稱可能毛髮中被摻入他人毛髮，今(24日)經紀公司C-JeS則發聲明宣布與朴有天解約。而朴有天星弟朴有煥稍早如往常直播，被問哥哥情況，他表示哥哥現在沒事，在家休息中，大家都要堅強，其他不方便說太多。

朴有天弟弟朴有煥2011年出道，現年28歲的他曾演出《她很漂亮》、《需要浪漫3》等，昨朴有天涉毒醜聞爆發，朴有煥在推特寫下：「對不起，今晚不直播了，要跟家人在一起」，今稍早他又開了直播和粉絲互動，透露有讓哥哥看自己的推特留言，藉此想讓朴有天知道還是有人支持他，稱朴有天目前狀況比之前好很多，狀態還可以。

而韓媒報導，警方的拘捕令列出了朴有天涉毒的完整細節，指朴有天在今年2、3月間買了3次冰毒、使用了5次，每次購買的量約0.5公克，更指朴有天買的這些毒品大多為了和前未婚妻、乳業千金黃荷娜一起使用，但目前在朴有天和黃荷娜的住所都沒發現毒品，目前全案還在調查中。

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(中時電子報)