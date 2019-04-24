Selina任家萱與妹妹任容萱都在陸綜《女兒們的戀愛》中與比自己小的鮮肉假想戀愛，隨著節目結束，四人都必須做出要不要在現實生活中繼續約會的決定，任家萱、張軒睿宣告要繼續約會，而任容萱與施宇則兩人都不敢進一步，確定破局。

施宇由於要回馬來西亞，加上擔心回歸現實後兩人無法契合，所以放棄繼續約會。（圖／翻攝自微博）

任容萱與185公分的馬來西亞華僑施宇在《女兒們的戀愛》相當速配，兩人卻都無法踏出那一步，上一集中施宇和任容萱討論，在現實生活中是否適合對方時，他最後做出決定他留在房間內中不去赴約。

任容萱則是覺得現在的她無法跨出那一步，勇敢的去愛她。（圖／翻攝自微博）

而任容萱也是「我的年紀、我的狀態、我的經歷，我沒有辦法很浪漫地不想那麼多。」任容萱坦言，自己其實蠻害怕這段關係被確立，「就覺得還沒有到那個程度，所以我不想給出模稜兩可的答案。」

施宇認為這不是終點，只是他們之間的逗點，未來還是有可能會遇見。（合成圖／翻攝自施宇臉書）

施宇也在最後表示：「這不會是我們最後一次約會。」他期待之後還有機會和任容萱見面，並且從現實生活中慢慢地去理解彼此，任容萱也透露，覺得之後會繼續和施宇保持連絡，有空時會想要踏入對方的生活圈，並且希望對方能順利考上律師執照，祝福對方。

(中時電子報)