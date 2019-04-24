阿信看《復4》不忘替五月天的演唱會電影宣傳。（資料照片）

電影《復仇者聯盟：終局之戰》（《復4》）今天上午6點起全台上映，各大戲院一大早就聚集人潮，不少粉絲明明已經訂好票還是為了搶頭香徹夜未眠，凌晨3點就到戲院外面排隊；也有鐵粉cosplay片中的英雄角色，一起觀影更有fu讓影院宛如同樂會般熱鬧。

不止狂粉，藝人也搶看《復4》，五月天主唱阿信不想被暴雷，也搶看第一場、早上6點的場次，還特地拍照po臉書紀念，他寫道：「第一次早上六點看電影，紀念一下剛好一個月後，沒有來看五月天電影，我們就會變成？記仇者聯盟。」不忘宣傳五月天的演唱會電影《五月天人生無限公司》。

電影昨天在洛杉磯舉行首映，「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）看完後表示「哭了大概6次」；「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）也附和：「我哭了超過6次吧。」飾演「浩克」的馬克魯法洛（Mark Ruffalo）則感性說：「演出這部系列電影，就像一生一次的旅行。」電影現正上映中。

(中時 )