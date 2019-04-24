33藝農市集不僅有攤位可逛可買，還有音樂表演。（南藝大提供）

33藝農市集活動規畫與攤販招募全由學生一手包辦。（南藝大提供）

夜市文化是台灣的特色之一，逛夜市更是偏鄉民眾重要休閒娛樂，但台南市官田區大崎社區的夜市很有趣，不僅有賣吃、喝攤位，也有人賣農產、文創商品、二手商品，還有熱鬧音樂會。這個由台南藝術大學師生推動的33藝農市集，去年5月開張，每月的一次的活動是當地大事，經過一個寒假的休息，24日起重新登場。

由建築藝術研究所與應用音樂系、大崎藝農實踐所合辦的33藝農市集，攤位大致可分為藝事、農事、食事、蚤市，加上舞台區的樂事5個主軸，活動規畫、攤販招募全由學生一手包辦。

建築藝術研究所老師汪文琦表示，當初課程是希望藉由市集讓學校與外面有連結，讓學生可以發揮才華，走出學術象牙塔，也希望透過市集活化社區，將外部社群帶入當地，產生正面的影響。

應用音樂學系系主任陳樹熙說，藝農市集不但有整合地方資源，活化地方發展作用，亦提供一個機會讓學藝術管理的學生去了解如何策畫活動、動員人力、領導管理。更重要的是，藝農市集還有教育的成分，發揮藝術學校的影響力，聚合學生與在地農民，讓學生了解大崎，讓附近居民走進市集。

此次市集主辦同學方媛說，若不是因為藝農市集，她可能不會踏入這個社區，了解這個社區，而這個市集也可促進系與系之間情感交流，是一個讓南藝更團結的地方。為了吸引當地居民加入，她們也盡量加入在地元素，24日的市集就以復古主題，有老歌演唱，希望讓社區長輩一起來看熱鬧，讓更多人一起來逛藝農市集。

(中時 )