魏如昀今年出道第11年，除了最近推出新單曲〈深愛著〉，也與2位好友創立全新音樂影音品牌「謀生創意」，致力發展音樂、影像結合作品。她年底將發行新專輯，會由「謀生創意」操刀，預告風格會跟之前很不一樣！

她笑嘆發一張專輯就跟結一個婚類似，前期籌備很快樂，到最後超累，她現在還在籌備歌曲的階段，認為不管專輯風格怎麼變，或許流行會不一樣，「但主要的核心還是自己一直最想說的話跟想唱的歌。」

喜歡創新、嘗試不同曲的魏如昀，這次穿的Prada厚底皮鞋是春夏19時裝秀上最具代表性的鞋型之一。她ㄧ穿上就馬上浮現「買下來」的念頭，因為運用現代材料Spazzolato，鞋底看起來像是氣墊，但內部有迷你橡膠柱支撐鞋底，穿起來很有彈性，腳掌相當舒適。鞋款概念來自標誌性的Cloudbust運動鞋底以及男鞋經典鞋款Levitate鞋面，具有光澤感與顏色飽和的外觀，創造出獨特與前衛的新風格。

Prada Cloudbust系列白色氣墊涼鞋，3萬500元。（Prada提供）

Prada Cloudbust系列黑色氣墊涼鞋，3萬500元。（Prada提供）

Prada氣墊鞋底紳士鞋，3萬1500元。（Prada提供）

(中時 )