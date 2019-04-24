愛上法院告人的「惡房東」張淑晶，連自己的親哥哥也不放過，為了240萬控告張振盛損害賠償，士林地院今開庭審理，並傳喚盧姓證人，盧稱張在2006年欠她1900萬元，至今一毛沒還「張淑晶的字典裡面沒有借據2字」、「用別人的錢都理所當然」，張淑晶一直「跳針」詢問證人與案情無關的問題遭法官制止，庭訊1小時後法官諭知擇日再開庭。

張淑晶一開庭發現旁聽席有他不認識的民眾，立刻希望能「不公開審理」，因自己92歲的父親住院，不希望父親看到報紙，知道她告哥哥，隨即遭到哥哥駁斥：「過去2個月，妹妹從沒看父親，是我從竹東開車載父親去看病，現在竟然消費父親！」張不希望親屬反目的事情上新聞，隨即遭法官以無正當事由駁回請求。

張淑晶聲請傳喚診所盧姓院長，兩人曾是好朋友，早在2006年盧借她1900萬，但現在反目，只因之前買賣房屋的購屋款糾紛，遭張告上法院，嚇得盧說：「今天出庭嚇得要死，不知會不會再被告！」

盧表示，之前借給張淑晶1900萬，她是不是要拿去買股票，她不管，只要還錢就可以。並指控「用別人的錢都理所當然！」張拿2004年的事情來問她自己與哥哥的金錢糾紛，根本就是「竹篙湊菜刀」與案情無關。

法官庭末開放5個問題，並諭知張淑晶有想說的話，寫好書狀遞交法院，不要再談與本案無關的事情。

(中時 )