中信兄弟今天宣布去年曾投出無安打比賽的洋投紐維拉(Elih Villanueva)正式回鍋，將會在明天抵達台灣，成為中信兄弟的第4名洋將。待體檢通過後會至二軍屏東基地報到，紐維拉再度披上黃衫與兄弟們並肩作戰。

紐維拉曾於2016年參加中信兄弟春訓，但表現不如教練團預期，開季前即離隊。後於去年2018年與中信兄弟一同在美國進行春訓，隨隊接受測試後獲簽約機會，也於2018年9月28日對上Lamigo桃猿隊時投出無安打比賽，完投9局送出10次三振、1次保送，堪稱是中職生涯代表作。

中信兄弟目前以12勝6敗1和戰績位居聯盟第一，領先第二名Lamigo 桃猿隊3場勝差，中信兄弟仍繼續補強戰力，目前中信兄弟一軍洋將戰力分配採2投1打方式，洋投艾迪頓(Nick Additon)、萊福力(Mitch Lively)及洋砲里迪(Alex Liddi)，球團表示紐維拉的回鍋不僅能讓隊友間良性競爭，也更完整中信兄弟的戰力。

(中時電子報)