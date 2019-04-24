泰格豪雅（TAG Heuer）日前在上海世茂深坑洲際酒店發表Autavia新錶，品牌代言人「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）和男星李易峰搭直升機從天而降，以天神之姿帶來Autavia多款新錶，帥氣破表。
Autavia的名稱是Automobile（汽車）和Aviation（航空）兩字的組合，在30年代是用於賽車和飛機儀表板的計時器，泰格豪雅以Autavia作為系列腕表的名稱，賦予Autavia腕表延續賽車精準計時和空中冒險的精神，由經常在電影中扮演硬漢英雄的克里斯漢斯沃詮釋，更添傳奇色彩。
泰格豪雅全新Autavia系列保有第一代Autavia腕表的經典元素，但內在功能再升級，搭載全新Isograph碳纖維複合材質游絲，可有效提升精確度。
Autavia向來是鐵漢男兒的愛表，深受全球賽車愛好者和軍隊的歡迎，曾於1985年停產，如今以全新姿態問世，首季共有七種款式，表殼材質包括懷舊的青銅和陽剛的不鏽鋼，表盤則採用時下最夯的藍色、墨綠表盤，以及復古優雅的煙燻表盤等，每一款均秉持Autavia引以為傲的大膽冒險精神而設計。
(中時 )
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