泰格豪雅（TAG Heuer）日前在上海世茂深坑洲際酒店發表Autavia新錶，品牌代言人「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）和男星李易峰搭直升機從天而降，以天神之姿帶來Autavia多款新錶，帥氣破表。

「雷神索爾」克里斯漢斯沃和男星李易峰搭直升機空降泰格豪雅在上海的發表會現場。（圖／TAG Heuer提供）

Autavia的名稱是Automobile（汽車）和Aviation（航空）兩字的組合，在30年代是用於賽車和飛機儀表板的計時器，泰格豪雅以Autavia作為系列腕表的名稱，賦予Autavia腕表延續賽車精準計時和空中冒險的精神，由經常在電影中扮演硬漢英雄的克里斯漢斯沃詮釋，更添傳奇色彩。

泰格豪雅全新Autavia系列保有第一代Autavia腕表的經典元素，但內在功能再升級，搭載全新Isograph碳纖維複合材質游絲，可有效提升精確度。

泰格豪雅在上海世茂深坑洲際酒店舉辦Autavia系列腕表發表會現場，猶如科幻電影的場景。（TAG Heuer提供）

Autavia向來是鐵漢男兒的愛表，深受全球賽車愛好者和軍隊的歡迎，曾於1985年停產，如今以全新姿態問世，首季共有七種款式，表殼材質包括懷舊的青銅和陽剛的不鏽鋼，表盤則採用時下最夯的藍色、墨綠表盤，以及復古優雅的煙燻表盤等，每一款均秉持Autavia引以為傲的大膽冒險精神而設計。

泰格豪雅Autavia腕表編號WBE5112.EB0173， 12萬9600元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅TAG Heuer_Autavia青銅表編號WBE5190.FC8268，14萬1300元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅TAG Heuer_Autavia青銅表編號WBE5190.FC8276，14萬1300元。（TAG Heuer提供）

(中時 )