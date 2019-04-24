蔡英文今天參加「博恩夜夜秀」節目，接受現場主持人的訪問和互動，蔡英文透露自己喜歡開車，曾詢問維安人員卻被告知開車時，前後都要有車子跟，只得作罷。還透露自己常去警察局借廁所， 還有代號叫「101」。

今天進場參加節目的觀眾，進場時都被要求接受安檢，對此，蔡英文表示「真的很不好意思」，並強調總統在場要執行安檢是法律規定，不是她自己要求的。

主持人詢問當總統是否有很多想做又不能做的事？蔡英文舉例，像她喜歡開車也想開車，她曾詢問過維安人員，「結果他們開完會說可以，但前面要有一台車前導，後面也會有一台車跟著」，於是不了了之。

去超商買東西可以嗎？她也問過維安人員，結果是要去買得有一堆人陪著，頂多是隨扈或維安人員可以變裝，裝成路人在旁邊。

那是不是有總統做起來比一般人要方便的事情？蔡英文透露，最方便的事情就是到警察局去借用洗手間。主持人也詢問，有沒有碰過去借被攔下來的？蔡笑著說，通常總統去以前都會有人通知他們，所以不會有這種事情。

她也透露，她很常去警察局借洗手間用，總統要去上廁所，還有個代號叫做101，只要聽到代號就知道是要做什麼。

目前很多網路頻道都有人留言，罵蔡英文的也有很多，蔡是否會用「分身帳號」去回嗆？蔡英文笑著說「沒有分身帳號，但有些支持者會見義勇為」。

對於自己被認為說話一定要看稿，蔡英文也以今天在節目中為例，強調「現在就沒有稿子啊！」證明自己並不是一定要看稿。她也透露，過去媽媽不想讓她做的事有抽菸、喝酒、搞政治，但不搞政治這一項她沒有聽媽媽的話。

(工商 )