民進黨總統黨內初選蔡賴相爭，蔡英文總統昨天再度向賴清德喊話表示，「1加1一定大於2」，呼籲兩人合作。她也再度酸郭台銘「選總統，不需要媽祖托夢」，並強調2020總統選戰，是一場堅持民主自由或者是「被統一」的選擇，並向民眾喊話「蔡英文是唯一選擇」。

蔡英文今天參加「博恩夜夜秀」節目，接受現場主持人的詢問和互動，目前正值民進黨內初選蔡賴相爭，主持人詢問是否有什麼話要直接跟賴神說？蔡英文想了一下，先自言自語的說「應該要叫清德？還是是賴前院長？」

隨後向賴溫情喊話表示，「1加1一定大於2，既然支持者想看到我們合作，我們就應該合作，我們就一起度過我們最具挑戰性的時刻。」

至於表態參與藍營黨內初選的鴻海董事長郭台銘，蔡英文則是酸「郭董，選總統不需要媽祖托夢，自己決定就可以了」。

她也強調，民主是台灣最重要的價值，外國和國際社會敬重我們，就因為我們有好的民主制度，在民主機制下可以有自由的生活，包括言論和生活方式的自由，沒有民主，台灣珍惜的價值就不存在了。

她說，2020是一場維護台灣民主價值的選戰。蔡英文向選民喊話，強調這場選戰是要選擇堅持台灣的民主，堅持自由民主獨立主權的現狀？還是走上被統一的進程？「相信台灣，相信民主，蔡英文是唯一選擇」。

(工商 )