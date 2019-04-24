泰山姊弟命案 周五解剖釐清小姊弟是否遭餵藥 21:012019/04/24 中時 陳俊雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 檢方今天檢驗泰山姊弟命案的父親屍體，鑑定是生前落水，且排除外力所為。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 涉嫌殺害親生子女的吳姓男子，昨晚被發現陳屍金山海邊，新北地檢署檢察官24日上午會同法醫前往相驗，初步判斷吳男為生前落水，排定周五與子女解剖釐清死因。 檢警表示，吳男身上並無明顯外傷，應為生前落水死亡，也排除為外力所為，周五將與小姊弟一起解剖採集血液及胃部殘留物樣本，釐清吳男是否餵食小姊弟藥物迷昏。 檢警透露，雖然吳男皮夾並未遺失，但手機不見蹤影，且吳男並未留下隻字片語，殺害骨肉真相恐將石沉大海。 (中時 ) #解剖 #檢警 #死亡 #血液 #胃部 也許您會感興趣 推薦閱讀 全台血庫偏低 台中O型最缺 14:472019/04/20 生活 多按一聲「叭」釀死亡車禍 公車駕駛吃官司 15:552019/04/20 社會 臺東淨灘認養護海洋 04:102019/04/21 地方新聞 路滑高速撞護欄 男駕駛右臂噴飛 10:152019/04/21 社會 韓男團凌晨遇死亡車禍 經紀人重傷身亡 10:402019/04/21 娛樂 台鐵嘉義南靖間 男疑臥軌亡 15:112019/04/22 社會 台美「數位侵權暨營業祕密研討會」 提升檢警調辦案智能 15:552019/04/22 社會 借胞弟空氣槍害命 男還吃上槍砲官司 14:232019/04/23 社會 斷裂電纜線電死人 台電判賠1535萬多元 15:072019/04/23 社會 磁量生技 推廣失智症分類篩檢 04:102019/04/24 產業特刊 社會熱門新聞 少女雪中結冰一整夜 加熱解凍竟… - 社會 男子山中捕獲九尾狐 鑑定後大吃驚 - 社會 廂屍案兇嫌逍遙法外 警14年後找到他變無名屍 - 社會 - 中時 關公託夢 正義哥協獲泰山雙屍案父遺體 警驚：你們怎麼會來 - 社會 菲國母女下錯車失散 捷警幫忙團聚 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。