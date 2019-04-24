涉嫌殺害親生子女的吳姓男子，昨晚被發現陳屍金山海邊，新北地檢署檢察官24日上午會同法醫前往相驗，初步判斷吳男為生前落水，排定周五與子女解剖釐清死因。

檢警表示，吳男身上並無明顯外傷，應為生前落水死亡，也排除為外力所為，周五將與小姊弟一起解剖採集血液及胃部殘留物樣本，釐清吳男是否餵食小姊弟藥物迷昏。

檢警透露，雖然吳男皮夾並未遺失，但手機不見蹤影，且吳男並未留下隻字片語，殺害骨肉真相恐將石沉大海。

(中時 )