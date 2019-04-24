王心恬佩戴Chopard愛心紅寶石的項鍊和耳環套組。 （盧禕祺攝）

蕭邦珠寶來台展出最貴的一套作品，Red Carpet系列愛心紅寶石項鍊和耳環套組，3679萬8000元。（Chopard提供）

蕭邦珠寶來台展出最貴的一套作品，Red Carpet系列愛心紅寶石項鍊和耳環套組，3679萬8000元。（Chopard提供）

以海浪為靈感的蕭邦Red Carpet系列藍寶石戒指，主石為20.05克拉斯里蘭卡藍寶石，1389萬2000元。（Chopard提供）

蕭邦Red Carpet系列中東時尚風情祖母綠耳環，766萬9000元。（Chopard提供）

蕭邦Red Carpet系列花朵造型石榴石戒指，514萬8000元。（Chopard提供）

蕭邦Red Carpet系列中東時尚風情鈦金屬手鐲，鑲嵌藍寶石、紅碧璽、紫色剛玉等，1493萬2000元。（Chopard提供）

蕭邦（Chopard）要價逾7億的頂級珠寶和腕表正式來台，即起至27日於台北萬豪飯店登場，其中一套要價逾3600萬的愛心紅寶石項鍊和耳環套組，浪漫的紅色愛心鋪滿粉頸和耳際，讓受邀展演的名模王心恬忍不住嬌呼「真是太可愛！」。

以愛心為主題的「Happy Hearts」向來是蕭邦的經典，名字中間有個「心」的王心恬笑說，蕭邦的愛心「Happy Hearts」一直是她的最愛，每回到蕭邦櫃上欣賞珠寶腕表，都會特別尋找愛心的芳蹤，而且忍不住要把玩一下、多看個幾眼。

這回王心恬佩戴的Red Carpet紅毯系列紅寶石套組，項鍊是以17顆心型切割的紅寶石組成，耳環同樣也垂墜10顆心型切割的紅寶石，總重達60.39克拉，渾身掛滿27顆大大小小的愛心，讓她心花怒放。

蕭邦珠寶設計師Caroline Scheufele主導設計的「紅地毯系列」Red Carpet系列珠寶，向來是女星走影展紅毯的首選，尤其蕭邦近年贊助坎城影展，特別以坎城海灘的海浪為靈感創作一款藍寶石項鍊，鑽石和藍寶石構成蔚藍海岸的雪白浪花和湛藍海水，充滿浪漫詩意。

近來積極研發新科技材質與鑲嵌技術的蕭邦珠寶，也推出多款以鈦金屬鑲嵌彩色寶石的手鐲，不僅更加輕盈，且更能展現精緻細節之美，如一款以結合白金和鈦金屬打造的手鐲，利用藍寶石、紅碧璽、紫色剛玉等寶石形塑圖案繁複的中東花草圖騰，精緻工藝令人嘆為觀止。

(中時 )