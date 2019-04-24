俄羅斯政府洩露的一份文件顯示，俄國MiG-31超音速攔截機2年前曾經被另一架MiG-31擊落，所幸兩名飛行員有及時彈射，但是違反安全規定的事故也必須內部檢討。

防衛部落格(defence-blog)報導，2017年4月26日，西伯利亞的提里巴試驗場(Telemba proving ground )進行MiG-31BM的訓練飛行，結果一架MiG-31墜毀，當年是公開的說法是機械故障。

然而俄國媒體Baza的消息來源則稱，當年的事故其實是誤擊事件，MiG-31遭到另一架MiG-31發射的空對空飛彈襲擊。報導稱，由於機組人員違反安全規定，戰機為了導航過早啟動飛機的火控雷達，加再加上雷達官以為飛彈試射已開始，並誤以為雷達上的光點就是無人靶機，結果他擊出了R-33長程飛彈，並擊落了視距外的MiG-31。

闖大禍的R-33飛彈是MiG-31獨門武器，它是一款大型長程的空對空飛彈，射程至少200公里，美國認為，這型飛彈是俄國仿造美製AIM-54鳳凰飛彈而完成，兩型飛彈的外型與功能確有相似之處。不過R-33的科技層次較低，屬於半主動雷達導引目標，戰機在發射後需要持續雷達照明目標，因此這次誤擊並不是觸按電鈕一項而已，而是一直把友機當成靶機在打。

The Drive分析，誤擊的MiG-31當然責任很大，但是「被打的」MiG-31也有自己的錯，甚至它被擊落有很大程度是自己造成的。首先他不知道自己在實彈演習期間誤入潛在的危險空域，而且他負責指其他的MiG-31進入演習區，並啟動他們的雷達，然而此時擔任靶機的無人機還未就定位，結果這架指揮機成了空域裡的唯一可疑目標，換言之，他等於是指揮另一架戰機來打自己。

除了演習的一連串錯誤以外，還有一個重要的細節導致這起事故。報導稱MiG-31的Zaslon-AM火控雷達及其Baget-55飛控電腦（又稱S-800）似乎沒有正常工作。

Russian Mig-31 FOXHOUND drills shot down supersonic cruise missile/ballistic ICBM 18.7.17

如果S-800武器控制電腦運作正常，那麼它的敵我識別系統（IFF）在瞄到自己的戰機時，應該要發動警報，但是IFF卻沒有認出MiG-31是自己人。匿名消息來源表示，S-800電腦有無法處理所有的雷達的信息，來不及辨識所有目標的特徵。

不過，MiG-31的Zaslon-AM火控雷達，是有史以來第一個安裝在戰鬥機上的被動式相陣雷達(PESA)，可以跟踪多達24個不同的目標，並同時攻擊其中的4個。同時的美國戰機，仍採用都普勒雷達為主，因此這時候的MiG-31可稱的上獨步全球。

俄羅斯空軍則拒絕評論，這次失事是否是另一架戰機擊落而造成的。

(中時電子報)