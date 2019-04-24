應對中俄擴張，日本需要F-22結合F-35的新戰機

美國雖然禁止出售F-22隱形戰機，但F-22使用的技術是否能出口？最近傳出的消息指出，洛馬公司確實可能出口F-22的技術，讓日本用以結合F-35的性能元素，研發其自製新一代隱形戰機F3。

據《國家利益》報導，日本政府已向美國表達希望能結合F-22和F-35隱形戰機的元素來開發新一代隱形戰機。美國也放出認同輸出關鍵技術的信號，讓日本可以完成同時具備兩款隱形戰機技術的新一代戰機。

報導說，日本以前也做過類似的事。上世紀80年代和90年代，日本獲得洛馬公司最具標誌性武器F-16戰鬥機的設計授權，並據以開發了F-2戰機。F-2運用大量的F-16設計與技術，且具有較大機翼，電子設備也更先進。

美立法禁止輸出F22戰機，但輸出F22技術則可以避開禁令。圖為F-22進行空中加油。（圖／美國空軍）

不過事實也證明，這種做法所費不貲，準備要接替F-2的新一代隱形戰機F-3也會面臨相類似的問題。

目前日本航空自衛隊(ASDF)也有F-35，有些還在日本組裝，他們的目標是學習並運用F-35的技術，以開發在全球具有領先意義的新式戰機。美國已表達意願提供包括發動機與導彈在內的零部件，以及戰機使用的極機密電腦軟體。據洛馬公司的說法，日本將以F-22的機身技術與F-35的傳感器及電子設備，做成混合型戰機，也就是計劃中的F-3。

報導說，日本在21世紀初曾向美國詢價購買F-22，預備用以替代航空自衛隊使用的F-15，但美國法律禁止洛馬公司出口F-22而無法如願。而現在僅輸出F-22技術而非實體，似乎可以避開美國的出口禁令。

一旦新型戰機計劃成功，日本能實際製造用於服役的數量也不多。目前日本已簽約購買141架F-35A與F-35B，前者用以取代美製F-4幽靈戰機與最古老版本的F-15，後者則用於日本海上自衛隊的出雲級兩棲攻擊艦。

如果計劃中的141架F-35全數服役，日本航空自衛隊還是會有102架升級後的F-15J與82架的F-2。結合F-22與F-35的新戰機F-3可以取代現有F-2，理論上當然也可以取代F-15J。

報導說，問題在於F-15J加上F-2的數量共184架，就算全部換成F-3，這種數量也會讓F-3的造價高得嚇人。

先前研製F-2的經驗就是個很令人警惕的例子。由F-16改造的F-2是日本三菱公司製造，20年來僅製造不到100架，無法實現規模化生產，這使得F-2的造價幾乎是F-16的4倍，但理所當然的，F-2不可能擁有4倍的戰力。

報導指出，日本打的算盤是，美空軍當初以700億美元的成本購進187架F-22，如果再次利用F-22已有的技術可以幫助東京節省研發資金。日媒估計，F-3戰機計劃的預算大約是180億美元。

蒂爾集團(Teal Group)的分析師阿布拉費(Richard Aboulafia)估計，日本開發國產的隱形戰機，至少要花費200億美元以上。這筆資金顯然無法編列在航空自衛隊預算裡，因為日本軍事預算只佔GDP的1%，亦即每年軍事預算不會超過500億美元。

(中時電子報)