居民認為，該處鮮少有人步行，且小小一段人行道對行人也沒有顯著的效益。（張亦惠攝）

舊文化路設計縮小為10公尺服務型道路，居民認為可拓寬成12公尺。（張亦惠攝）

連接嘉義縣民雄鄉與嘉義市區的華興橋因過去交通壅塞、淹水等問題而改建，近來執行舊橋拆除工程，新橋開放雙向各一汽車道通行，仍有人行道、機車道等部分尚在施工，附近居民卻對嘉義縣端的人行道設計等有異議，24日上午嘉義縣議員林于玲、陳文忠、林淑完、黃芳蘭等人與營建署南區工程處及在地村民現場會勘，針對正在施作的人行道及舊文化路路寬商討可行方案。

福興村長林文渠表示，在此處規畫人行道「很不接地氣」，上下班車流量大，鮮見有人步行，且短短一小段對行人也沒什麼幫助，且路緣石突出對居民出入也相當不便。營建署南工處嘉義工務所主任黃承傑指出，依據市區道路設計規範，雙向通行寬度12米以上道路應留設人行道空間，且不得小於1.5公尺，會勘結果達成共識，在出入口增設斜坡道，路緣石突出問題也會再做調整。

另一方面，營建署南工處表示，舊文化路因打除舊橋後已無交通量，設計縮小為10公尺服務型道路，也能避免用路人與主線道路混淆，剩餘空地規畫為公園，路側設置停車空間。

在地居民則反映，希望能將道路拓寬為12米，不需要另外徵收土地，只需縮小綠地範圍即可，林文渠表示，因社區內無停車空間，過去居民會將汽車停在兩側，且還有社區摩托車出入，認為10米道路太窄。黃承傑則說，會再與鄉公所做確認，若可行再做道路線型調整。

(中時 )