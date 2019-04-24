今年6月13日至6月15日首度來台舉辦的MOT台北，將於香格里拉台北遠東國際大飯店獻上精彩的餐酒晚宴。（Robert Parker提供）

繼台北米其林指南發布後，米其林集團旗下由全世界最受認可的葡萄酒權威評論家「葡萄酒之皇」Robert Parker所創設的Robert Parker Wine Advocate（簡稱RPWA），也將在6月首度來台，舉辦風靡葡萄酒界的全球年度品酒盛事Matter of Taste（簡稱MOT），力邀世界各地近百家著名酒莊，匯集超過200款在Robert Parker（RP）評級ㄓ90分以上的葡萄酒，讓台灣喜愛杯中物的賓客來場難得的國際級品酒盛宴。

被譽為「葡萄酒皇帝」的葡萄酒評論家Robert Parker二世，有感於當時世面上極少關於紅酒的專門資訊，便於1978年創立關於紅酒的獨立消費指南「The Wine Advocates」；他將葡萄酒評分改為讓人更容易看懂的100分制，並被奉為葡萄酒界的圭臬，他也是史上唯一獲2位法國總統與1位義大利總統頒佈最高榮耀的酒評，更深刻地影響酒莊、藏酒家、貿易商及消費者。而6月將來台的MOT活動便是來自其公司RPWA所舉辦的品酒盛會。

RPWA的團隊目前共有10人，團隊使用RP的標準進行評分。品評標準除了基本分50分的基本分外，其他50由「顏色和外觀（5分）」、「香氣（15分）」、「風味和餘韻（20分）」及「綜合評價及陳年潛力（10分）」四個要素組成。根據此四大要素，每款酒皆會獲得一個分數，並以六個分數級別區分出各種等級。RPWA的網站資料庫收集了高達300,000筆評選資訊，每月有高達300萬的網站造訪人次，成為最受歡迎的紅酒資料庫網站。

RPWA的代表Patrick Sauze指出：「RPWA自2018年台北米其林指南登台後即負責對台灣市場的米其林指南相關活動，同時也是米其林晚宴的活動規劃單位，這兩年來對於台灣的餐飲活力感到印象深刻，尤其是晚宴上賓客對於餐酒的接受度及鑑賞力極高，讓我們對於MOT移師台北舉行感到期待。此次MOT台北活動為第一次，我們也期待能聚集千人一起參與盛會。」

RPWA公關總監更興奮表示，今年台北場更有法國酒莊主人特別看重台灣，將特地親自帶來他的私人收藏酒要與台灣賓客在其中1場晚餐餐酒會分享：「這次台北的MOT活動，將有錯過這次就一輩子不會有機會喝到的極為珍稀酒款。」而全球的每一場MOT不一定都有這樣的難得機會。

MOT於2016年開始於新加坡，並陸續於倫敦、紐約、夢幻酒鄉加州那帕谷、舊金山、蘇黎世、香港、澳門等11座世界知名大城舉行，每次活動都會精選約80至100家酒莊，帶來RP評級90分以上超過200種葡萄酒，吸引千人參與，被譽為「全球最大品酒系列活動」。此次MOT首次移師台北，也可說是繼米其林指南後，對台灣餐飲市場成熟度的認可。

Matter of Taste Taipei將於6月13日至6月15日於香格里拉台北遠東國際大飯店登場，陸續於飯店內的「馬可波羅餐廳」、日式料理「ibuki」、粵菜「香宮」及宴會廳舉行，並依不同梯次有各具特色的主題餐酒搭配晚宴、品酒會及品酒課程，其中更有評級RP100的「修道院之巔」將在台北場現身。活動皆需購票入場，餐酒搭配晚宴自118元美金起，品酒會自100元美金起，品酒課程自88元美金起，各項活動購票資訊，可至https：／／a-matter-of-taste.com／en／event／taipei-2019查詢。

【飲酒需適量，過量有害健康】

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