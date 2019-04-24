韓拚外銷！與電商平台合作 規劃高雄水果專賣區（影/中天新聞）

韓國瑜上任後積極拚外銷，高雄市農業局，與大陸新媒體龍頭之一的「今日頭條」合作，搭建電商平台，讓高雄農產品銷售，從線下到線上。在瀋陽工作的陸漂青年，就透過電商平台，訂到家鄉水果，讓他非常感動，除了今日頭條外，高雄市也和「本來生活網」合作，短短一個月，銷出67公噸的鳳梨。

高雄市農會首次與電商平台合作，在大陸新媒體龍頭之一的「今日頭條」，正式開通「高雄好貨直達」商舖，通過該平台將行銷高雄金鑽鳳梨等水果特產，盈利扣除物流成本，全歸給高雄農會。結合「沿海＋內陸」、「實體＋網上」及大數據的銷售模式，且今日頭條不收取中介費用，直接回饋給農民。

在瀋陽工作的台灣青年羅鼎鈞表示，芭樂一箱有7個、鳳梨有2個、總共花費了120、130的人民幣，他說雖然價錢比人在台灣貴一點，但是能吃到家鄉味，讓他仍覺得是不錯的選擇。

察看今日頭條上的「高雄好貨直達」商舖，高雄水果熱賣、鳳梨已被搶光。另外，高雄市政府與大陸電商「本來生活網」在上月22日，在韓國瑜見證下，和高市農、漁會簽署4年合作新台幣12億元的高雄農漁特產品合作協議。合作在網站開設高雄農產專區，截至4/17來看，短短一個月的開賣時間，高雄鳳梨已狂銷67公噸。

高雄市農業局長吳芳銘表示，就農產品的果品部分，外銷量對比去年來講，已經達成了8成，所以此售出量是非常大。

(中時電子報)