歷經9屆的艱辛與突破，朱宗慶打擊樂團每次辦完國際打擊樂節之後，總是累到決定不要再辦，就這樣掙扎了9屆。第10屆台灣國際打擊樂節即將在下月登場，藝術總監朱宗慶首度在記者會上表示，「台灣已經是打擊樂王國，我不會說不再辦了。」

朱宗慶說，1993年憑藉著一股衝動主辦了第一屆台灣國際打擊樂節，「當年我才36歲，但靠我一人根本無法完成，還好我有齊心的團隊們。」當年朱宗慶沿街托缽，四處借錢周轉，打下了台灣打擊樂的蓬勃基礎，也開啟了台灣學打擊樂的眼界。台灣國際打擊樂節每隔3年主辦一次，9屆以來團隊遍佈5大洲30國，81個表演團隊及個人，還演出了58首國人創作，成績斐然。

「當年的衝動是對的。」朱宗慶說，台灣被世界打擊樂壇列為奇蹟，到現在不容忽視；台灣有許多關於打擊樂的論文都是研究個案首例，也成為必讀資料，「我不會再說我不要辦了，我們會一直辦下去。」朱宗慶說，過去考量團隊能力，3年舉辦一次，今年第10屆是首次改成相隔兩年主辦，「時代變快了，團隊進步的速度也加快了，我們要讓台灣看見最新的打擊樂發展。」

第10屆台灣國際打擊樂節共邀請來自12個國家，12個團隊以及70位擊樂家，以「追夢，不在遠方」為主軸，分為「看見台灣」、「當代古典」、「世界音樂」、「熱門前衛」等四大系列，邀請包括皮可沙打擊樂團、南非帝祖‧普拉提亞與國王合奏團、墨西哥納達亞帕馬林巴木琴家族等團隊訪台。

朱宗慶也表示，過去打擊樂節除了國際打擊樂團隊的演出之外，國際打擊樂節也希望凸顯打擊樂與社會互動的能量，過去國際打擊樂節關注過弱勢，原住民等族群，今年則將焦點放在新世代的年輕人，「這次選出來的年輕人都得過獎，但除了大獎之外，他們本身散發出來的音樂性與想像力，是我們想要讓大家看見的。」

來自內湖的9歲小女孩陳韋潔，在自家附近音樂教室學鋼琴、小提琴，最後選擇了馬林巴木琴，小小年紀敲出的音樂性與從不怯場的台風，受到第10屆台灣國際打擊樂節青睞；來自宜蘭的小六生盧宣竹以揚琴拿到全國音樂比賽第一名，但也鍾情馬林巴木琴，沉得住氣練習，兩人都將受邀參加「《擊樂ｉ世代》台灣後千禧世代擊樂音樂會」演出。

第10屆台灣國際打擊樂節將於5月24日開展，一直到6月1日連續9天，地點在台北、台中、台南以及高雄演出。

(中時 )